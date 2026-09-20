Le Dream fait exploser le Sky après la pause

Déjà en vacances à trois matchs de la fin de la saison régulière, Chicago n’a fait illusion qu’une mi-temps cette nuit sur le parquet d’une équipe d’Atlanta en pleine montée en puissance avant d’attaquer les playoffs.

Car si le Sky a longtemps tenu le choc, les offensives d’Angel Reese, puis du trio Borlase-Gray-Howard, ont fini par faire complètement craquer Chicago, repoussé à 25 longueurs au buzzer final, deux jours seulement après avoir encaissé une défaite de 30 points à domicile face à Washington.

Les joueuses de Tyler Marsh ont pourtant crânement joué leur chance au début, en s’appuyant notamment sur Aïcha Coulibaly et la paire intérieure Williams-Cardoso. Il fallait au moins ça pour résister au chantier mené par Angel Reese dans la raquette, ainsi qu’à l’adresse extérieure de Rhyne Howard et DeWanna Bonner, cette dernière faisant notamment sensation avec un tir depuis le logo (51-47).

Allisha Gray donne le signal

La deuxième mi-temps a pris une toute autre tournure et Atlanta n’a pas tardé à faire la différence. Rhyne Howard a affiché la couleur avec un 3-points puis un panier à mi-distance, avant qu’Allisha Gray ne prenne les commandes.

L’arrière du Dream a ainsi enchaîné les paniers, avec notamment une contre-attaque fulgurante puis un spectaculaire 3+1 pour faire définitivement basculer la rencontre (70-53).

Cette fois, Atlanta a pu dérouler sans accroc jusqu’au bout. Avec davantage de relâchement, Isobel Borlase en a profité pour se mettre en évidence avec trois paniers à 3-points consécutifs pour lancer le dernier acte (92-68).

Le Dream a finalement terminé la rencontre sous la standing ovation de son public, en décrochant sa 15e victoire à domicile de la saison.

Atlanta va désormais terminer sa saison régulière par deux matchs à New York, dimanche puis mercredi, tandis que Chicago recevra Toronto mardi avant de finir à Washington jeudi.