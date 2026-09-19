La Ball Arena s’offre un lifting à 135 millions de dollars

Inaugurée en 1999 sous le nom de Pepsi Center, la Ball Arena va entrer dans une nouvelle ère. Kroenke Sports & Entertainment, propriétaire des Nuggets et de leur salle, a dévoilé un projet de rénovation à 135 millions de dollars.

Les travaux, entièrement financés par des fonds privés, doivent commencer durant l’été 2027 et s’achever à l’automne 2028. Ils seront réalisés en plusieurs phases afin de limiter leur impact sur les spectateurs et les événements organisés dans l’enceinte.

L’élément principal concerne l’agrandissement du hall situé à l’entrée Est. Près de 2 800 m² supplémentaires seront aménagés derrière une nouvelle façade vitrée. Le nombre de portes à cette entrée passera de 8 à 20, tandis que des escalators seront ajoutés et que les accès comme les coursives les plus fréquentées seront élargis.

Une nouvelle boutique deux fois plus grande

Une nouvelle boutique officielle, environ deux fois plus grande que l’actuelle, sera installée dans le hall. À l’extérieur, une esplanade piétonne de plus de 3 000 m² verra le jour. Elle sera notamment équipée d’un écran LED géant permettant aux supporters de suivre des matchs ou d’autres événements depuis l’extérieur de la salle.

Ces travaux s’ajoutent à la modernisation déjà programmée d’une vingtaine de loges, avec du nouveau mobilier, des équipements modernisés et davantage d’espaces consacrés aux partenaires. Ces premières améliorations doivent être disponibles dès cette saison.

« Lorsque nous avons acquis les Nuggets, l’Avalanche et la salle, nous nous sommes engagés à développer des équipes capables de gagner et à soutenir la ville de Denver », a rappelé Stan Kroenke, propriétaire de Kroenke Sports & Entertainment. « La rénovation de la Ball Arena et le réaménagement futur des terrains alentour vont nous permettre de poursuivre ces deux objectifs pendant encore 25 ans, et même au-delà. »