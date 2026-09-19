Giannis Antetokounmpo, un simple « running back » ? Draymond Green prend sa défense

La semaine dernière, Channing Frye profitait d’une session de questions/réponses pour répondre à la question d’un fan. Celui-ci lui demandait en effet si Giannis Antetokounmpo n’était pas déjà en train de décliner, à bientôt 32 ans et après une saison perturbée par les blessures.

La réponse du retraité, désormais analyste pour ESPN et co-animateur d’un podcast avec Richard Jefferson et Kendrick Perkins, fut pour le moins cinglante.

« Giannis, c’est un running back de 2m10 », avait lancé le champion 2016. « Il te fonce dessus, tout simplement. Si sa cheville, son genou, sa hanche ou son épaule ne répondent pas, il ne peut plus jouer son style de jeu. »

Channing Frye en a ensuite rajouté une couche, citant Joel Embiid en exemple : « Il n’a pas la technique. Je parle au niveau du shoot, des tirs à mi-distance, du jeu au poste, des tirs à 3-points, histoire d’apporter un équilibre comme le fait Joel Embiid par exemple. Joel, même quand il est blessé, peut faire ses fadeaways et inscrire 30 points de moyenne. Giannis n’a pas cet aspect technique à cause de son aspect physique. »

Plusieurs formes de techniques existent

Pour défendre Giannis Antetokounmpo, un certain Draymond Green est alors monté au créneau. Dans son podcast, il a ainsi rappelé à quel point le « Greek Freak » était technique, mais à sa manière.

« Je pense que c’est une déclaration débile pour plusieurs raisons », a répondu l’ailier-fort des Warriors. « Traiter l’un des plus grands joueurs de l’histoire de simple running back de 2m10, c’est pathétique. Ça demande beaucoup de technique de dribbler et de traverser tout le terrain pour placer un dunk. Et ça demande aussi beaucoup de technique pour pénétrer, attaquer le cercle, conclure ou ressortir le ballon. C’est incroyable sur le plan technique. »

Pour Draymond Green, les propos de Channing Frye sont d’autant plus regrettables qu’ils pourraient desservir d’autres légendes de ce sport, au style de jeu plus ou moins similaire à celui de Giannis Antetokounmpo.

« J’ai vu Giannis jouer des adversaires au poste et les enfoncer jusqu’au cercle. Il a été nommé deux fois Défenseur de l’année, ou peut-être une fois (une seule fois, lors de la saison 2019/20, ndlr)… », a-t-il ajouté. « Mais prétendre qu’il n’est qu’un simple running back uniquement parce qu’il n’a pas la même palette technique que Joel Embiid… Dans ce cas-là, Shaquille O’Neal était aussi un running back. Kevin Garnett n’avait pas non plus la même technique que Joel Embiid. Donc c’est vraiment n’importe quoi… Appeler un joueur de ce niveau comme étant un simple running back de 2m10, c’est juste pour faire parler et générer du clic. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.