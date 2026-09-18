Au Mans, Melvin Ajinça garde la NBA dans le viseur

Bientôt un nouveau Français en NBA ? C’est en tout cas le souhait de Melvin Ajinça, choisi en 51e position à la Draft 2024 par les New York Knicks, puis immédiatement échangé aux Dallas Mavericks.

Deux ans plus tard, le natif de Villeneuve-Saint-Georges n’a toujours pas joué le moindre match dans la Grande Ligue. Il est d’ailleurs tout de suite rentré en France, s’engageant à l’ASVEL.

Dans la banlieue lyonnaise, il a été relégué à un rôle de remplaçant et il tournait à 6 points et 1.8 rebond à 35.7% en un peu moins de 18 minutes en Euroleague. Un rendement en deçà de ses attentes.

« Je ne m’attendais pas spécialement à recevoir plus de temps de jeu », a-t-il expliqué ce vendredi, en conférence de presse, au Media Day de la LNB. « C’est plus par rapport à mes performances individuelles. J’aurais pu faire mieux. Je n’ai pas de déception ou de regret. C’est un passage qui m’a beaucoup appris. Je dois pouvoir en tirer les bonnes choses et en faire quelque chose de positif pour la suite. »

Celle-ci s’écrira d’ailleurs au Mans, où il a décidé de signer cet été. Il y rejoint Guillaume Vizade, un coach reconnu pour sa capacité à développer et mettre en valeur les jeunes.

La saison de l’explosion ?

Un gain en responsabilités déjà visible lors de la présaison, où il a signé plusieurs belles performances. Notamment au scoring avec 17 unités contre Caen et 22 face au Boulazac de Patrick Beverley. Un rythme qu’il espère forcément conserver en vue de l’exercice 2026/27, qui démarrera le week-end prochain.

« Je suis beaucoup plus confiant dans mon jeu », explique le cousin d’Alexis Ajinça. « J’ai beaucoup progressé sur plusieurs aspects. L’environnement fait que j’ai beaucoup plus de confiance sur le terrain. Il faut que je me serve de ça pour faire une bonne saison et pouvoir reproduire ce que j’ai montré en préparation. »

D’autant plus que cet été, quelques jours après leur titre de champion, les Knicks, qui l’avaient initialement sélectionné, ont récupéré ses droits et pourraient donc faire appel à l’ailier s’ils en ressentent le besoin…

« Je n’ai pas de nouvelles [venant de la NBA] », révèle-t-il. « Bien évidemment, tout dépend de mes performances, c’est cette saison qui va déterminer les choses. À moi de relever ce défi et travailler dur pour continuer à progresser pour avoir la chance de rejoindre l’équipe. »

Compte tenu de cet objectif, avoir quitté un club d’Euroleague pour le MSB, un cran plus bas dans la hiérarchie européenne, pourrait sembler curieux en termes d’exposition. Mais pas de quoi inquiéter Melvin Ajinça.

« Le Mans, ça joue l’Eurocup, qui est aussi une ligue très relevée », a-t-il justifié. « J’ai des objectifs personnels et collectifs. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je fais des efforts tous les jours. »

Propos recueillis à Roland-Garros