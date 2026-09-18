Luis Scola espère revenir en NBA… dans un rôle de dirigeant

Depuis qu’il a raccroché les baskets après une carrière légendaire, dont le sommet reste le titre olympique en 2004 avec l’Argentine, Luis Scola est dirigeant en Italie, à l’Openjobmetis Varese. Il occupe ce poste depuis 2021 mais, à 46 ans, l’ancien intérieur nourrit désormais une autre ambition.

« J’aimerais travailler en NBA. Je pense que c’est le bon endroit pour moi. C’est un de mes buts les plus ambitieux car c’est difficile d’y aller », confie l’ancien des Rockets, qui a disputé 743 matchs dans la Grande Ligue entre 2007 et 2017. « Il faut prendre son temps, être bien préparé. Car si la chance se présente, il faut faire les choses correctement. Sinon, l’opportunité ne reviendra peut-être jamais. »

Mais être dirigeant en Europe n’est pas tout à fait la même chose que de l’être dans une franchise NBA, où les organigrammes sont beaucoup plus étoffés. Luis Scola, à Varese, est directeur général et a ainsi la main sur énormément de décisions. Ce ne serait sans doute pas le cas dans la Grande Ligue.

« En NBA, tout est tellement développé que l’influence sur l’ensemble est très faible. Ailleurs, on peut faire beaucoup plus de choses. Chacun fait moins donc c’est plus efficace. Nous, on doit toucher un peu à tout. »

Une différence de fonctionnement qui ne freine donc pas Luis Scola, bien décidé à se préparer pour saisir sa chance si une franchise NBA venait à lui ouvrir sa porte.

Luis Scola Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 HOU 82 25 51.5 0.0 66.8 2.1 4.3 6.4 1.3 2.9 0.7 1.3 0.2 10.3 2008-09 HOU 82 30 53.1 0.0 76.0 2.4 6.3 8.8 1.5 3.2 0.8 1.5 0.1 12.7 2009-10 HOU 82 33 51.4 20.0 77.9 2.1 6.5 8.6 2.1 3.0 0.8 2.0 0.3 16.2 2010-11 HOU 74 33 50.4 0.0 73.8 2.0 6.2 8.2 2.5 3.1 0.7 2.0 0.6 18.3 2011-12 HOU 66 31 49.1 0.0 77.3 1.9 4.6 6.5 2.1 3.2 0.5 2.3 0.4 15.5 2012-13 PHX 82 27 47.2 18.8 78.7 1.9 4.7 6.6 2.2 3.1 0.8 1.5 0.4 12.8 2013-14 IND 82 17 47.0 14.3 72.8 1.1 3.7 4.8 1.0 2.0 0.3 1.3 0.2 7.6 2014-15 IND 81 21 46.7 25.0 69.9 1.7 4.8 6.5 1.3 2.4 0.6 1.2 0.2 9.4 2015-16 TOR 76 22 45.0 40.4 72.6 1.1 3.6 4.8 0.9 2.3 0.6 0.9 0.4 8.7 2016-17 BRK 36 13 47.0 34.0 67.6 1.4 2.4 3.9 1.0 1.8 0.4 0.9 0.1 5.1 Total 743 26 49.3 33.9 74.0 1.8 4.9 6.7 1.6 2.7 0.6 1.5 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.