Jessica Shepard voit triple et Dallas égale son record de victoires

La coupure internationale n’a pas brisé l’élan de Dallas. Pour leur premier match depuis la Coupe du monde, les Wings ont surclassé les Sparks (97-77) grâce à une deuxième mi-temps à sens unique.

Tout juste auréolée d’un titre mondial avec Team USA, Paige Bueckers a immédiatement retrouvé son rythme en inscrivant 19 points. Mais la performance de la soirée est à mettre au crédit de Jessica Shepard, auteure de 13 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. Il s’agit déjà de son cinquième triple-double de la saison. Seule Alyssa Thomas a fait mieux sur un même exercice, avec six triple-doubles en 2023 puis huit en 2025.

Un 12-0 pour faire exploser les Sparks

Les deux équipes se sont longtemps neutralisées. Après un premier quart-temps conclu à égalité (25-25), aucun des deux camps n’est parvenu à prendre plus de trois longueurs d’avance dans le deuxième acte. Un panier de Cameron Brink a ainsi permis à Los Angeles d’égaliser avant de rejoindre les vestiaires (44-44).

La rencontre a basculé après la pause. Les Wings ont remporté le troisième quart-temps 25-14 avant d’enchaîner un 12-0 à cheval sur les deux dernières périodes. Dallas a alors porté son avance à 74-58 et n’a plus été inquiété, l’écart grimpant jusqu’à +25. Les Texanes ont notamment imposé leur puissance dans la raquette, terminant la rencontre avec 46 rebonds contre seulement 27 pour les Sparks.

Aux côtés de Paige Bueckers et Jessica Shepard, Maddy Siegrist a ajouté 12 points, devant Arike Ogunbowale (11 points), ainsi qu’Aziaha James et Kitija Laksa (10 points chacune). Dallas a toutefois perdu Odyssey Sims, touchée au genou droit à la fin du troisième quart-temps.

Comme le Shock de 2003

Côté Sparks, qui restaient sur deux succès de rang, la future retraitée Nneka Ogwumike a terminé meilleure marqueuse avec 18 points, tandis que Dearica Hamby en a inscrit 14 et Rae Burrell 12.

Déjà qualifiées pour les playoffs pour la première fois depuis 2023, les Wings affichent désormais un bilan de 25 victoires pour 16 défaites. Elles égalent ainsi le record de succès de la franchise sur une saison, établi par le Detroit Shock champion WNBA en 2003. Il reste encore trois rencontres à Dallas pour s’emparer seule de ce record.