Ancien intérieur des Knicks au début des années 2000, Mike Sweetney est décédé à l’âge de 43 ans. C’est son épouse, India, qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, sans préciser les causes de sa mort.

« C’est avec le cœur extrêmement lourd et une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Michael », a-t-elle écrit sur Facebook. « Connaître Mike Sweetney, c’était l’aimer. Personne ne l’aimait davantage que nous, et personne ne comptait plus à ses yeux que sa famille. Ses enfants étaient la lumière de sa vie et il a vécu chaque jour pour leur offrir la meilleure vie possible. Il était mon meilleur ami depuis 30 ans et mon mari depuis presque 20 ans. Je ne sais pas ce que nous allons faire, ni ce que je vais faire sans lui. »

Après trois saisons à Georgetown, il avait été sélectionné en 9e position de la Draft 2003 par les Knicks. L’intérieur avait passé deux saisons à New York avant de rejoindre les Bulls pour deux saisons supplémentaires.

En 233 rencontres de saison régulière, dont 73 comme titulaire, il avait tourné à 6.5 points et 4.5 rebonds en 15 minutes de moyenne.

Un combat contre la dépression

Après son départ de NBA, Mike Sweetney avait poursuivi sa carrière jusqu’en 2017, évoluant à Porto Rico, en République dominicaine, en Uruguay et au Venezuela. Il avait aussi participé à la BIG3, la ligue de 3×3 d’Ice Cube.

A la fin de sa carrière, il avait publiquement évoqué son combat contre la dépression, ainsi qu’une tentative de suicide lorsqu’il évoluait aux Knicks.

« Si je reviens en arrière, je ne pense pas que j’étais honnête mais désormais, je suis en mesure de dire que tout ce qui est arrivé était de ma faute. » avait-il confié au New York Post. « Je traversais une lourde dépression, je ne mangeais pas bien, je ne m’entrainais pas suffisamment. J’ai accepté seulement récemment mes problèmes de dépression. Je pense que je l’étais depuis des années et je n’ai pas eu l’aide suffisante. J’étais dans le déni. »

Longtemps ciblé par des moqueries concernant son poids (entre 130 et 150 kilos), l’ancien intérieur avait finalement demandé de l’aide avant de s’engager dans la prévention auprès des jeunes.

« J’interviens dans des écoles et je travaille principalement avec des jeunes qui ont souffert de dépression ou qui participent à des programmes de prévention du suicide », expliquait-il en 2017. « J’essaie de leur dire : “Dès les premiers signes de dépression, demandez de l’aide. Allez parler à quelqu’un. Ne gardez pas tout pour vous.” Dans mon cas, j’ai tout gardé en moi et j’ai pris tellement de poids que j’ai perdu ma carrière en NBA. »

« Un homme altruiste au grand cœur »

Mike Sweetney voulait ainsi utiliser son propre parcours pour accompagner les victimes de cyberharcèlement.

« Je voulais vraiment transformer mon histoire en quelque chose de positif. Je leur raconte ce que j’ai vécu, je leur montre les articles qui ont été écrits à mon sujet et je leur explique que tout finira par aller mieux, même s’ils ne peuvent pas encore le comprendre ou le croire. »

Une fois sa carrière de joueur terminée, Mike Sweetney avait intégré le staff de l’université Yeshiva comme assistant. L’entraîneur Elliot Steinmetz, lui a rendu hommage en le décrivant comme un membre de sa famille.

« Il était présent quotidiennement pour nos étudiants-athlètes, quelles que soient ses autres responsabilités », a-t-il écrit. « Son engagement en faveur de la santé mentale et sa volonté de partager son histoire au bénéfice des autres étaient l’œuvre d’un homme altruiste au grand cœur. »