Avec « The Hub », le Canada va construire sa maison du basket !

Le Canada prend de plus en plus de place sur la scène internationale. La preuve avec la troisième place décrochée lors de la Coupe du monde 2023, après une victoire face à Team USA. Pour continuer sur cette lancée, un complexe entièrement dédié au basket va voir le jour à Humber Polytechnic, à Toronto.

Les travaux débuteront l’année prochaine et la création de ce centre a été rendue possible grâce à un investissement conjoint du gouvernement fédéral et de la province de l’Ontario, à hauteur de 100 millions de dollars !

« Avoir un endroit où les gars peuvent se rencontrer et s’entraîner ensemble, avec ou sans entraîneur, c’est vraiment quelque chose d’important », s’est réjoui Kelly Olynyk.

Six terrains pour « The Hub »

Pour concevoir ce complexe sportif, le Canada s’est notamment inspiré de l’Europe et de ses nombreux centres dédiés au développement des jeunes talents. Baptisé « The Hub », le site comprendra six terrains et pourra accueillir des compétitions provinciales, nationales et internationales.

« Je viens ici depuis que je suis tout petit. Je m’y suis entraîné et j’y ai joué », se souvient RJ Barrett. « Avec plusieurs de mes amis, nous avons, en quelque sorte, grandi ici. J’ai toujours eu l’impression que cet endroit était la maison du basket canadien. Je fais partie des joueurs qui vont utiliser ce complexe. Je suis très impatient. »

Avec la création de ce complexe, le président de Canada Basketball, Michael Bartlett, veut offrir à ses sélections un véritable point d’ancrage afin de poursuivre leur progression sur la scène internationale.

« Rien ne vaut le fait d’avoir sa propre institution où vous pouvez créer vos habitudes », souligne Michael Bartlett. « Cela va être un endroit où nos athlètes pourront se rendre lorsqu’ils sont en ville, à n’importe quel moment de leurs cycles d’entraînement, même en dehors des ‘training camps’. C’est l’engagement que nous prenons envers nos joueurs : si vous portez la Feuille d’Érable, ceci est un camp de base où vous pourrez vous améliorer. »