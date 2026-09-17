Les Pacers vont ressusciter leur mythique maillot à rayures

En plein cœur de l’été, les Pacers ont annoncé que leur nouveau maillot « Statement Edition » serait une version modernisée du mythique maillot à rayures des années 1990 et 2000, au cœur des grandes années de Reggie Miller.

À quelques semaines du retour des joueurs d’Indiana sur les parquets, la franchise a donc choisi de réunir son visage actuel, Tyrese Haliburton, et sa plus grande légende, Reggie Miller, pour présenter cette tenue.

Difficile en effet de trouver meilleur ambassadeur que l’ancien shooteur, qui reste, dans l’imaginaire collectif, l’un des joueurs les plus associés à ce maillot.

« Cela modernise un design légendaire, que beaucoup de grands joueurs ont porté », commente Tyrese Haliburton, de retour sur les terrains cette saison après une année blanche.

« Les rayures sont nouvelles. J’aime beaucoup », valide l’ancien shooteur. « On parle de mettre en relation les différentes époques et il y a beaucoup de fans, qui ont entre 45 et 70 ans, qui adorent ce maillot. »