À l’école de Gregg Popovich…

Même s’il a quitté le banc des Spurs, l’influence de Gregg Popovich reste omniprésente à San Antonio. Elle le sera encore le 4 octobre prochain, à l’occasion de la deuxième édition du « Gregg Popovich Coach to Coaches Clinic ».

Organisé au Frost Bank Center quelques heures avant le traditionnel « Silver & Black Open Scrimmage », cet événement gratuit est ouvert aux entraîneurs de basket de tous niveaux. Il sera dirigé par Mitch Johnson et les membres de son staff, qui proposeront deux heures de formation et d’exercices pratiques.

« Gregg Popovich a toujours insisté sur l’importance d’enseigner, de partager ses connaissances et d’aider les autres à progresser », a rappelé l’entraîneur des Spurs. « Le clinic de l’année dernière nous avait offert une excellente occasion d’échanger avec les entraîneurs de notre communauté. Nous avons hâte de poursuivre cette tradition et de retrouver tout le monde au Frost Bank Center. »

Plus de 800 participants lors de la première édition

L’an passé, le clinic avait réuni plus de 800 entraîneurs issus de 200 écoles, associations et communautés de la région de San Antonio. Une belle réussite que la franchise texane espère prolonger cette année.

Les participants recevront également un tee-shirt, un cordon commémoratif et un sifflet, avant de pouvoir assister au « Silver & Black Open Scrimmage », l’entraînement annuel organisé devant le public par les Spurs.

Au-delà de l’aspect sportif, l’initiative s’inscrit dans la volonté des Spurs de renforcer leurs liens avec la communauté locale. L’objectif est ainsi d’aider les entraîneurs à devenir des relais capables d’accompagner les jeunes basketteurs sur le terrain, mais également en dehors.

Une manière de prolonger l’héritage de Gregg Popovich, qui a toujours accordé une place centrale à la transmission et au rôle éducatif des entraîneurs. Une philosophie largement diffusée en NBA puisque ses « enfants » et ses « disciples » sont désormais légion, aussi bien sur les bancs que dans les bureaux des franchises.