STUFF, la mascotte du Magic, retrouve son trône

Il n’y a pas que les joueurs qui reçoivent des trophées en NBA. À l’occasion de la conférence annuelle des mascottes, STUFF the Magic Dragon, la mascotte du Magic, a été désignée « NBA Mascot of the Year » pour 2026.

Une récompense un peu particulière puisque ce ne sont ni les fans, ni les journalistes qui votent, mais les autres mascottes de NBA. Et ses pairs ont donc choisi le dragon vert, qui décroche ce trophée pour la troisième fois après ses victoires en 2016 et 2017.

STUFF était d’ailleurs devenu à l’époque la première mascotte à remporter le prix deux années de suite.

Une saison récompensée par trois trophées

Le communiqué du Magic présente STUFF comme le « fan numéro un » de la franchise, qui adore tenir son rôle de « comique de la bande ». Un rôle qu’il occupe depuis sa naissance en 1989, entre dunks acrobatiques, tirs du milieu de terrain, blagues avec les spectateurs et apparitions télévisées !

Cette saison, son travail a particulièrement convaincu puisqu’il repart avec trois récompenses. Outre le trophée de meilleure mascotte, ses publications « Play the Song », diffusées après les victoires d’Orlando, ont remporté le Digital Content Award 2025/26, tandis que sa vidéo « Choices Nope – Yep » a été désignée Video of the Year. STUFF est ainsi la seule mascotte NBA à avoir remporté plusieurs prix cette année.

Les fans de basket connaissent surtout le dragon pour sa participation à l’incroyable Slam Dunk Contest 2016. Placé sur un hoverboard, STUFF avait servi de partenaire à Aaron Gordon pour plusieurs dunks devenus cultes.