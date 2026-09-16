La WNBA s’allie à PrizePicks au moment où ses joueuses réclament davantage de protection

Drôle de timing pour la WNBA. Alors que ses joueuses réclament davantage de protection face aux dérives liées aux paris sportifs, la ligue vient d’annoncer un partenariat pluriannuel… avec PrizePicks, qui devient son partenaire officiel de « daily fantasy ».

PrizePicks pourra notamment utiliser les logos de la WNBA, de ses franchises et de ses événements dans son application et ses différents produits. Il s’agit du premier partenariat de l’entreprise avec une ligue professionnelle féminine, après un premier accord conclu avec la NBA.

« Nous avons constaté une demande énorme pour de nouvelles façons interactives de vivre nos matchs », explique Colie Edison, responsable de la croissance de la WNBA, dans le communiqué annonçant l’accord. « Ce partenariat va nous aider à répondre à cette demande tout en créant de nouvelles opportunités pour les fans de se connecter aux joueuses et aux équipes qu’ils aiment. »

La dirigeante insiste également sur la volonté de la ligue de développer ces activités « de manière responsable ».

« Profondément décevant » pour la WNBPA

Le contraste est d’autant plus frappant que, quasiment simultanément, le syndicat des joueuses a publiquement interpellé la NBA sur les conséquences de l’essor des paris.

La NBA et le syndicat des joueurs se sont associés aux quatre autres grandes ligues professionnelles masculines américaines et à leurs syndicats pour demander aux autorités de régulation de bannir définitivement les parieurs qui menacent ou harcèlent joueurs, coaches, arbitres ou leurs familles.

Mais ni la WNBA ni la WNBPA n’ont été associées à cette démarche…

« Il est profondément décevant que, compte tenu des incidents très publics et inquiétants de harcèlement lié aux paris dont nos membres ont été victimes ces dernières saisons, la NBA ait considéré que les joueuses WNBA ne méritaient pas d’être incluses dans une déclaration commune destinée précisément à traiter ce problème », a réagi Terri Carmichael Jackson, directrice exécutive de la WNBPA, auprès de Front Office Sports.

Un oubli d’autant plus difficile à comprendre que plusieurs joueuses ont déjà alerté publiquement sur les conséquences de cette nouvelle proximité avec les parieurs. Natasha Cloud assure ainsi avoir directement interpellé Adam Silver et Cathy Engelbert sur la question.

« Il faut encore qu’il y ait du dialogue entre Adam, Cathy et nous alors que nos ligues continuent de grandir et que nous apprenons à naviguer dans ce monde des paris », explique-t-elle. « Nous voulons en faire partie, c’est formidable pour notre ligue, mais nous devons aussi être protégées lorsque nous retirons nos maillots. »

Un équilibre de plus en plus difficile

Le partenariat avec PrizePicks n’est toutefois pas directement comparable aux accords passés avec des bookmakers traditionnels. L’entreprise propose principalement de participer à des ligues « fantasy », avec des jeux basés notamment sur les performances individuelles des joueuses et des joueurs.

Mais le rapprochement des deux annonces souligne tout de même la ligne de crête sur laquelle évoluent désormais les ligues professionnelles américaines.

D’un côté, la WNBA cherche logiquement à profiter de sa croissance spectaculaire en termes d’audiences et de popularité pour développer ses revenus et l’engagement de ses fans. De l’autre, ses joueuses réclament davantage de garanties face aux comportements que peuvent provoquer ces nouvelles façons de suivre et de consommer le sport.

PrizePicks met d’ailleurs en avant ses dispositifs de jeu responsable et rappelle avoir obtenu une accréditation du National Council on Problem Gambling.

Reste que pour les joueuses, la croissance économique ne peut pas non plus se faire au détriment de leur sécurité. Un équilibre d’autant plus délicat à trouver que la NBA et ses franchises, comme la WNBA, multiplient désormais les accords avec les acteurs des paris, de la fantasy et des marchés de prédiction…