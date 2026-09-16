Anthony Gill rempile (encore) avec les Wizards

Arrivé en NBA sur le tard en 2020, Anthony Gill n’a connu aucune autre équipe que les Wizards depuis. Dès qu’il arrive en fin de contrat, ses dirigeants finissent par lui en proposer un nouveau, qu’il s’empresse d’accepter, et cette année encore, le voilà re-signé par la franchise de la capitale. Sans doute pour un an et sans doute pour le minimum salarial.

Cette signature n’a évidemment rien de bouleversant, puisque l’ailier de bientôt 34 ans n’est qu’un simple joueur de rotation sous Brian Keefe (5.8 points, 2.9 rebonds et 1.3 passe sur 17 minutes la saison dernière).

Néanmoins, son importance dans le vestiaire est réelle et, à l’image d’autres « joueurs d’une seule franchise », il apporte de la stabilité, de l’exemplarité et du leadership.

Pour cet effectif de Washington appelé à retrouver les playoffs, mais pas mal renouvelé avec les intégrations à venir de Trae Young, Anthony Davis ou AJ Dybantsa, la présence d’Anthony Gill ne sera donc pas de trop sur le banc, afin de servir de relai au coaching-staff local.

À la suite de cette signature, les Wizards possèdent maintenant 15 joueurs sous contrat pour la saison 2026/27.

Anthony Gill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 26 8:23 50.0 29.2 81.3 0.6 1.3 2.0 0.4 1.0 0.4 0.3 0.2 3.1 2021-22 WAS 44 10:31 56.9 53.8 80.8 0.8 1.2 1.9 0.6 1.3 0.1 0.4 0.3 4.1 2022-23 WAS 59 10:35 53.8 13.8 73.1 0.6 1.1 1.7 0.6 1.2 0.1 0.3 0.2 3.3 2023-24 WAS 50 9:19 46.9 24.4 80.6 0.7 1.1 1.9 0.7 1.0 0.3 0.5 0.2 3.8 2024-25 WAS 51 7:47 48.9 32.3 66.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.0 2.5 2025-26 WAS 55 17:17 62.8 35.4 73.9 1.1 1.8 2.9 1.3 1.6 0.6 0.7 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.