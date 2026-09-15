Pour Dejounte Murray, Russell Westbrook est le « GOAT » des meneurs

Il y a maintenant un peu plus d’un mois, Russell Westbrook, qui peinait à trouver une nouvelle franchise, annonçait la fin de sa carrière de basketteur à travers une vidéo publiée sur Instagram.

Depuis, les hommages se multiplient pour le MVP 2017, devenu au fil des années le recordman des triples-doubles dans la Grande Ligue mais souvent raillé depuis son passage raté aux Lakers. Dès l’annonce, Dejounte Murray s’était d’ailleurs fendu d’un tweet très explicite : « LE MEILLEUR MENEUR DE TOUS LES TEMPS !!!! »

Russ devant Magic

Interrogé sur le sujet par ClutchPoints lors d’un événement organisé par New Balance, Dejounte Murray est revenu sur cette déclaration spontanée. Il faut dire que le meneur des Pelicans partage plusieurs caractéristiques avec l’ancien d’OKC, ce qui explique sans doute en partie son admiration.

S’il n’a jamais évolué avec son idole en NBA, il lui a souvent été comparé. Grand pour un meneur, du haut de son mètre 93, soit la même taille que Westbrook, Dejounte Murray a lui aussi montré une vraie appétence pour les triples-doubles, puisqu’il en a réalisé 21 au cours de sa carrière.

« Son éthique de travail, sa passion pour le basket et sa manière de jouer : c’est comme cela que ce sport devrait être pratiqué », a-t-il expliqué. « Il joue avec une intensité extrême des deux côtés du terrain. Et il n’y a pas de place pour l’amitié avant la fin du match. C’est pour cela que j’ai autant de respect pour lui. »

Dans l’histoire de la NBA, le poste de meneur est probablement l’un de ceux pour lesquels le débat autour du « GOAT » est le plus ouvert. Les discussions tournent généralement autour de Magic Johnson et Stephen Curry, mais Dejounte Murray assume donc un choix bien différent.

« Quant au fait que je le considère comme le meilleur meneur de tous les temps, ce n’est pas seulement parce que les statistiques le montrent », a détaillé le natif de Seattle. « Je ne suis pas quelqu’un qui s’arrête aux chiffres : je me fie surtout à ce que je vois. J’adore regarder du basket et j’ai évidemment eu la chance de pouvoir me mesurer à lui. J’adore Magic Johnson, John Stockton, Isiah Thomas et tous ces anciens joueurs. Mais quand on regarde ce que Russ a représenté et tout ce qu’il a accompli, sur le terrain comme en dehors, je pense que c’est quelque chose d’impossible à reproduire. On ne peut pas écrire un tel scénario. »

« Humainement, il est incomparable »

Au-delà de ses exploits sur les parquets, Russell Westbrook s’est aussi énormément investi en dehors des terrains.

Contrairement à plusieurs légendes de son calibre, « Russ » n’a toutefois pas eu droit à une véritable tournée d’adieux. Un scénario que regrette Dejounte Murray.

« Évidemment, j’aurais préféré qu’il ait une meilleure fin », a reconnu Dejounte Murray afin de conclure. « J’aimerais que les joueurs de ce calibre, qui ont tant apporté au basket sur le terrain mais aussi en dehors, puissent recevoir la reconnaissance qu’ils méritent. Quand on pense à l’homme qu’il est et à tout ce qu’il a fait pour les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants partout dans le monde, cela représente énormément. J’aurais simplement aimé qu’il ait droit à une tournée d’adieux, durant laquelle il aurait pu être célébré comme il le mérite, car humainement, il est tout simplement incomparable. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.