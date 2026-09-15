Plus costaud, Reed Sheppard veut franchir un nouveau cap

Après une première année très décevante et discrète, surtout pour un troisième choix de la Draft, Reed Sheppard a pris une nouvelle dimension la saison passée, en profitant de l’absence de Fred VanVleet, touché au genou.

Le shooteur a ainsi obtenu davantage de minutes et de responsabilités, qu’il a pleinement exploitées avec 13.5 points de moyenne à 39% de réussite à 3-points.

À plusieurs reprises, son entrée en jeu a donné un coup de fouet aux Rockets et permis d’offrir un véritable meneur de formation à un groupe qui en manquait, en raison du forfait de l’ancien joueur de Toronto. Ayant gagné en confiance, l’ancien de Kentucky va désormais aborder un troisième exercice important, avec l’objectif de confirmer les promesses entrevues tout en cohabitant avec Fred VanVleet, de retour, et Marcus Smart, arrivé cet été.

« On apprend tant de choses durant la saison. Le fait de pouvoir tirer des leçons de mes deux premières années me permet d’aborder cette troisième année avec enthousiasme », annonce-t-il face à cette concurrence accrue.

Pour continuer à gagner sa place dans cette rotation, Reed Sheppard a visiblement pris du poids cet été. Pour rappel, il ne pesait que 83 kilos la saison dernière.

Plus à l’aise que jamais

« Cela s’explique grandement par le fait de vieillir, de manger correctement aussi et de rester en salle de musculation. Je fais ce qui est nécessaire pour mon corps », explique-t-il. « Dans le même temps, je suis sur les parquets. Je travaille, je me renforce physiquement et je fais de la musculation. »

Si la franchise de Houston a logiquement activé l’option de sa saison 2026/27, sa quatrième et dernière année de contrat rookie est encore en attente de confirmation. Le shooteur a donc tout intérêt à briller dans les mois à venir afin de la valider et d’aborder ensuite le premier grand virage de sa carrière avec le vent dans le dos.

« La pression monte mais quand on a l’esprit de compétition, on assume ces situations. Il est plus à l’aise que jamais, avec une saison complète dans les jambes, où il a eu du temps de jeu et des minutes en playoffs », rappelle d’ailleurs le GM des Rockets, Rafael Stone. « J’espère qu’il s’appuiera sur les progrès qu’il a réalisés la saison passée pour aller plus loin encore. C’est ce qu’on attend de lui. »

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 82 26:11 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 2.0 1.5 1.5 0.7 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.