Igor Kokoskov règle ses comptes avec Jason Kidd…

Igor Kokoskov et Jason Kidd ne passeront pas leurs vacances ensemble. Ancien assistant du coach des Mavericks lors de la saison 2021/22, le technicien serbe vient de régler quelques comptes avec son ancien patron.

Arrivé à Dallas à l’été 2021 après son passage au Fenerbahçe, Igor Kokoskov avait notamment été recruté pour son expertise offensive et sa proximité avec Luka Doncic. Il connaissait en effet parfaitement le Slovène pour l’avoir dirigé lors de l’EuroBasket 2017, remporté par la Slovénie.

Cette saison-là, les Mavericks avaient atteint la finale de conférence Ouest, avant de tomber face aux futurs champions de Golden State. Un beau parcours… dont Igor Kokoskov garde un souvenir très mitigé.

« Je n’ai pas une très haute estime de lui »

« C’était l’un de mes joueurs préférés et l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de ce sport. J’adorais l’attaque de Princeton grâce à Jason Kidd. Mais Jason Kidd le joueur et Jason Kidd l’entraîneur et l’homme sont deux histoires complètement différentes », a-t-il confié dans le podcast «X&O’s CHAT».

Et le Serbe ne s’arrête pas là : « Je n’ai pas eu une bonne expérience avec lui, et je n’ai pas non plus une très bonne opinion de lui en dehors du terrain ou en tant qu’entraîneur principal. Et ça ne me dérange pas que les gens le sachent. Ce n’est pas seulement mon opinion. »

La relation privilégiée entre Igor Kokoskov et Luka Doncic semble notamment avoir nourri les tensions. Les deux hommes se connaissaient depuis plusieurs années et avaient déjà travaillé ensemble avec la sélection slovène.

« Je n’ai pas une très haute estime de lui. Le meilleur exemple ? Après avoir travaillé avec Jason Kidd pendant un an, je lui ai dit : ‘Écoute, j’ai un historique avec Luka Doncic et je le connais bien, nous avons déjà travaillé ensemble, et ça peut certainement aider l’équipe. Mais je ne suis pas ici pour travailler pour Luka Doncic, je travaille pour toi, c’est ton équipe.’ Mais il n’a jamais vraiment réussi à passer outre. C’était quelque chose qui lui trottait dans la tête, lié à ses problèmes personnels, dans lesquels je ne voulais pas m’immiscer. »

De Jason Kidd à Steve Nash

Après cette unique saison à Dallas, Igor Kokoskov avait quitté le Texas pour rejoindre Brooklyn et le staff de Steve Nash. Un changement qu’il décrit aujourd’hui avec une comparaison particulièrement cinglante.

« Après cette première année à Dallas, une fois la saison terminée, j’ai reçu un appel de Steve Nash, qui m’invitait à rejoindre Brooklyn. Je me souviens m’être dit : ‘Je travaillais pour le pire gars de la NBA et voilà que je reçois un appel du meilleur gars de la NBA’ » lâche-t-il carrément !

Igor Kokoskov n’est toutefois finalement resté qu’une saison chez les Nets avant de rejoindre les Hawks. Il doit désormais poursuivre sa carrière dans la ligue Project B, où il sera chargé du développement des joueurs.