La Air Jordan 12 « Bucks » passera par la France

On commence la semaine par une bonne nouvelle, la Air Jordan 12 «Bucks» fera bien étape sur le territoire français ! De retour outre-atlantique depuis quelques jours, la paire est initialement issue de la collection « Idols Become Rivals » dans laquelle on retrouvait notamment la Jordan 4 « Lakers », la Jordan 8 « Knicks » ou encore la Jordan 5 « Suns ».

L’idée derrière ce modèle était de mettre en lumière les affrontements entre Michael Jordan et Milwaukee, même si les Bucks n’ont pas été une franchise dominante durant son ère. Elle vient aussi rappeler la Air Jordan 12 « Player Exclusive » dédiée à Ray Allen, qui lui ressemble beaucoup.

Sortie en 1996, pour lancer le deuxième triplé de MJ avec les Bulls, la Air Jordan 12 fête également ses 30 ans en 2026. On retrouve donc une tige en cuir assorti d’une base du vert « Bucks ». L’ensemble est accompagné de touches iridescentes mais également de finitions en violet, sur la languette ainsi qu’au niveau du talon, pour faire ressortir le numéro 23 de Michael Jordan notamment.

Rendez-vous le 30 septembre pour la sortie de la Air Jordan 12 « Bucks », qui sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 dollars.