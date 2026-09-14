Qui saura encore « parler le Rudy » chez les Wolves ?

Le départ de plusieurs cadres expérimentés a profondément modifié le vestiaire des Wolves. À l’approche du camp d’entraînement, une question préoccupe particulièrement Chris Finch : qui saura désormais « parler le Rudy » ?

Le technicien pense évidemment à Rudy Gobert. Avec les départs de Mike Conley, Joe Ingles ou encore Kyle Anderson, le pivot français a perdu plusieurs coéquipiers capables de comprendre son fonctionnement et, surtout, de servir d’intermédiaires lorsque la situation l’exige.

« Ma principale inquiétude, c’est que Rudy a perdu beaucoup d’alliés », reconnaît Chris Finch. « Des gars qui le comprenaient, qui savaient comment lui parler et qui pouvaient l’aider à nous aider. À l’approche de la saison, je veux m’assurer qu’il reste dans l’équipe des personnes capables de ‘parler le Rudy’. »

Des relais à retrouver dans le vestiaire

Chris Finch insiste sur le fait que Rudy Gobert reste pleinement apprécié par ses coéquipiers. Anthony Edwards, Jaden McDaniels et les autres cadres mesurent parfaitement son importance et tout ce qu’il apporte à l’équipe.

Mais le Français possède aussi un fonctionnement très affirmé et certaines habitudes bien ancrées. Dans certaines situations, Minnesota avait pris l’habitude de s’appuyer sur des vétérans capables de faire le lien entre lui, ses coéquipiers et le staff.

« Il est comme il est, il en est fier et il veut faire les choses d’une certaine manière », poursuit l’entraîneur. « Cette manière est souvent la bonne, mais il doit parfois s’adapter à ce dont l’équipe a besoin sur le moment. Il faut des joueurs capables de faire le lien. »

Paris comme premier signe encourageant

Dans ce contexte, le rassemblement organisé à Paris pendant l’été a rassuré Chris Finch. Les joueurs se sont retrouvés en France pour passer du temps ensemble, sur et en dehors des terrains, avec notamment Anthony Edwards et la nouvelle recrue LaMelo Ball parmi les moteurs du projet.

Et pour Rudy Gobert, ce séjour avait une saveur particulière.

« C’est ce qui m’a le plus fait plaisir pour Rudy », explique Chris Finch. « C’était naturel. Il essayait d’organiser quelque chose comme cela depuis plusieurs années sans parvenir à mobiliser tout le monde. Cette fois, Anthony a été le moteur, LaMelo aussi alors qu’il venait d’arriver, et tout le monde s’est retrouvé. Cela me donne beaucoup d’espoir sur notre capacité à trouver le bon équilibre autour de Rudy. »

Alors que Minnesota va devoir reconstruire une partie de ses repères collectifs, ce déplacement parisien a donc offert un premier indice rassurant : les Wolves ont peut-être perdu ceux qui savaient déjà « parler le Rudy », mais une nouvelle génération de relais semble prête à prendre le relais.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.