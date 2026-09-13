Rumeurs
Maxi Kleber au casting du projet romain de Luka Doncic ?
Les Knicks cherchent toujours un troisième pivot
Kevin Love de retour aux Wolves, 18 ans après ?
Deux vétérans dans le viseur des Knicks

Programme du jour | Les Bleues à 40 minutes d’un titre mondial !

Publié le 13/09/2026 à 16:08 Twitter Facebook

Journée historique pour le basket français : l’Équipe de France défie Team USA à 20h00 en finale de la Coupe du monde. Avant cela, l’Allemagne et l’Espagne se disputeront la médaille de bronze.

C’est le grand jour pour les Bleues. Deux ans après leur défaite d’un point face aux États-Unis en finale des JO de Paris, Gabby Williams et ses coéquipières retrouvent Team USA, cette fois avec un titre mondial en jeu.

Après avoir dominé l’Allemagne en demi-finale, la France dispute la première finale de Coupe du monde de son histoire. Face à elle, Team USA, tombeuse de l’Espagne, tentera de poursuivre son règne sur la compétition.

Le début de cette finale est prévu à 20h00, avec une diffusion en clair sur TMC/TF1+, ainsi que sur beIN Sports 1. À 16h30, l’Allemagne tentera de terminer son Mondial à domicile sur le podium face à l’Espagne.

Le programme complet

16h30 | Allemagne – Espagne
Match pour la troisième place – beIN Sports 3

20h00 | France – États-Unis
Finale – TMC/TF1+ / beIN Sports 1

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes