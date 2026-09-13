Programme du jour | Les Bleues à 40 minutes d’un titre mondial !

C’est le grand jour pour les Bleues. Deux ans après leur défaite d’un point face aux États-Unis en finale des JO de Paris, Gabby Williams et ses coéquipières retrouvent Team USA, cette fois avec un titre mondial en jeu.

Après avoir dominé l’Allemagne en demi-finale, la France dispute la première finale de Coupe du monde de son histoire. Face à elle, Team USA, tombeuse de l’Espagne, tentera de poursuivre son règne sur la compétition.

Le début de cette finale est prévu à 20h00, avec une diffusion en clair sur TMC/TF1+, ainsi que sur beIN Sports 1. À 16h30, l’Allemagne tentera de terminer son Mondial à domicile sur le podium face à l’Espagne.

Le programme complet

16h30 | Allemagne – Espagne

Match pour la troisième place – beIN Sports 3

20h00 | France – États-Unis

Finale – TMC/TF1+ / beIN Sports 1