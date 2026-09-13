Les Knicks vont tester un international polonais

À un peu plus de deux semaines du début du « training camp », les franchises NBA procèdent à leurs derniers ajustements. C’est notamment le cas des Knicks, champions en titre, qui disposent encore d’une place sous contrat standard et de plusieurs « two-way contracts » à attribuer.

C’est dans cette optique que la franchise new-yorkaise a décidé d’offrir une chance à Igor Milicic Jr. Le poste 3-4 polonais doit ainsi signer un contrat Exhibit 10, non garanti, qui lui permettra de participer au camp et qui pourra éventuellement être transformé en « two-way contract ».

Fils d’Igor Milicic (et non de Darko Milicic…), sélectionneur de la Pologne depuis 2021, Igor Milicic Jr. n’avait pas été drafté en 2025 à sa sortie de Tennessee. Avant de rejoindre les Volunteers, il était passé par Virginia, en 2021/22, puis Charlotte entre 2022 et 2024.

Une belle fenêtre avec la Pologne

Depuis, le Polonais s’est notamment montré en G-League avec les Delaware Blue Coats, franchise affiliée aux Sixers. Sans véritablement crever l’écran, il a affiché environ 7 points et 5 rebonds en 18 minutes par match.

C’est surtout avec sa sélection qu’Igor Milicic Jr. s’est distingué récemment. Fin août, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027, il avait ainsi compilé 13 points et 6 passes décisives face à Israël, avant d’enchaîner avec 18 points et 8 rebonds contre l’Allemagne.

On l’avait également vu à son avantage durant la Summer League avec les Spurs, avec 4.6 points et surtout 7.0 rebonds en seulement 17 minutes de moyenne sur cinq rencontres.

À New York, Igor Milicic Jr. partira évidemment de loin dans la hiérarchie. Mais son Exhibit 10 lui offre une véritable audition. À lui désormais de convaincre le staff des Knicks qu’il mérite d’être conservé, avec en ligne de mire un possible « two-way contract » et des allers-retours entre Manhattan et les Westchester Knicks en G-League.