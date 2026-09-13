Tyler Kolek veut sortir de l’ombre à New York

Ne comptez pas sur Tyler Kolek pour se reposer sur son titre de champion NBA. Brillant en G-League, avec plus de 20 points et 11 passes décisives de moyenne sous le maillot des Westchester Knicks, le meneur reste pour l’instant une option de bout de banc à New York.

Derrière Jalen Brunson, Jose Alvarado et Miles McBride dans la hiérarchie, le meneur de 25 ans sait que les opportunités pourraient encore être rares. Mais il compte aborder sa troisième saison avec le même état d’esprit : travailler, progresser et être prêt lorsque Mike Brown fera appel à lui.

« Je dois juste jouer mon jeu tous les jours. Être constant, faire ce que les entraîneurs attendent de moi, suivre leurs consignes et laisser les choses se faire naturellement », a-t-il expliqué. « Il me reste beaucoup à montrer. Chaque année, j’essaie de m’améliorer. C’est comme ça depuis l’université : d’année en année, depuis ma première saison en NBA jusqu’à l’année dernière, j’ai progressé. Maintenant, j’ai hâte de continuer sur cette lancée. »

Le sacre des Knicks pourrait offrir une forme de confort à certains. Pas à Tyler Kolek. Le meneur sait que les champions seront désormais attendus partout et que leurs adversaires ont en tête de les faire tomber.

« Je pense qu’on peut se servir de n’importe quoi pour se donner un coup de fouet, de tout ce qui peut nous motiver, mais à ce stade, on ne devrait pas avoir besoin d’être motivés. On est champions. On sait à quoi ça ressemble, et on ne se contentera pas d’un seul titre », prévient-il.

Le titre n’a rien changé à son appétit

« Ça arrive chaque année en NBA. Le Thunder avait remporté le titre l’année précédente, et tout le monde s’était renforcé pour les battre. Quand on gagne, ça se reproduit chaque année. C’est une ligue où tout le monde s’inspire des autres. Les équipes essaient de battre les meilleurs, alors elles font tout ce qu’elles peuvent. »

Pour gagner sa place, Tyler Kolek observe attentivement les meneurs qui sont devant lui dans la rotation. Il apprécie l’énergie permanente de Jose Alvarado, mais c’est surtout le jeu de Jalen Brunson dans la peinture qui l’inspire.

Malgré sa taille, le MVP des dernières Finals excelle pour créer son tir une fois à l’intérieur de la ligne à 3-points. Une qualité que Tyler Kolek aimerait ajouter à son arsenal.

« Surtout dans la peinture, sur les prises à deux. Jalen est clairement incroyable sur son tir à mi-distance, les floaters, sa façon de finir près du cercle… J’ai donc envie de m’inspirer de cet aspect du jeu en tant que petit meneur : être efficace dans la raquette et près du panier », détaille-t-il.

Tyler Kolek Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 41 7:13 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.6 0.3 0.4 0.1 2.0 2025-26 NY 62 11:44 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 1.0 0.4 0.9 0.1 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.