Programme du jour | Les Bleues visent la finale à partir de 16h30

C’est le grand jour pour les Bleues. Deux jours après avoir largement dominé la Chine (90-61) en quart de finale, Gabby Williams, Marine Johannès et leurs coéquipières retrouvent l’Allemagne à partir de 16h30.

Une demi-finale historique puisque l’Équipe de France peut décrocher sa première qualification en finale d’une Coupe du monde. Mais les joueuses de Jean-Aimé Toupane devront faire tomber le pays hôte, porté par son public après son succès face à la Belgique (93-74) en quart de finale.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent suivre les Bleues : France – Allemagne sera diffusé en clair sur TMC et TF1+, mais également sur beIN Sports 1.

Dans l’autre demi-finale, à 20h00, Team USA affrontera l’Espagne. Les Américaines restent les grandes favorites de la compétition, mais les Espagnoles tenteront de créer la surprise pour retrouver la finale mondiale.

PROGRAMME COMPLET

16h30 | France – Allemagne | TMC / TF1+ / beIN Sports 1

20h00 | Espagne – États-Unis | beIN Sports 3

Les deux vainqueurs se retrouveront dimanche à 20h00. Le match pour la troisième place aura lieu à 16h30.