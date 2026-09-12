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Programme du jour | Les Bleues visent la finale à partir de 16h30

Publié le 12/09/2026 à 16:08 Twitter Facebook

Coupe du monde – Journée de demi-finales à Berlin. À 16h30, l’Équipe de France défie l’Allemagne, pays hôte, avec une place en finale en jeu. La rencontre est diffusée en clair sur TMC.

C’est le grand jour pour les Bleues. Deux jours après avoir largement dominé la Chine (90-61) en quart de finale, Gabby Williams, Marine Johannès et leurs coéquipières retrouvent l’Allemagne à partir de 16h30.

Une demi-finale historique puisque l’Équipe de France peut décrocher sa première qualification en finale d’une Coupe du monde. Mais les joueuses de Jean-Aimé Toupane devront faire tomber le pays hôte, porté par son public après son succès face à la Belgique (93-74) en quart de finale.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent suivre les Bleues : France – Allemagne sera diffusé en clair sur TMC et TF1+, mais également sur beIN Sports 1.

Dans l’autre demi-finale, à 20h00, Team USA affrontera l’Espagne. Les Américaines restent les grandes favorites de la compétition, mais les Espagnoles tenteront de créer la surprise pour retrouver la finale mondiale.

PROGRAMME COMPLET

16h30 | France – Allemagne | TMC / TF1+ / beIN Sports 1

20h00 | Espagne – États-Unis | beIN Sports 3

Les deux vainqueurs se retrouveront dimanche à 20h00. Le match pour la troisième place aura lieu à 16h30.

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