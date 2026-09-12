Draymond Green raconte comment il a failli rejoindre Memphis

Fidèle aux Warriors depuis le début de sa carrière, Draymond Green aurait pourtant pu rejoindre Memphis en 2023. Dans son podcast, l’intérieur All-Star est revenu sur les négociations qui avaient précédé sa prolongation à Golden State, et sur la façon dont l’intérêt très concret des Grizzlies avait fait évoluer les discussions.
« Dans une négociation, on veut avoir une autre équipe intéressée. Parfois, il faut faire comprendre à sa franchise que l’on dispose réellement d’une autre possibilité », a-t-il raconté, avant de détailler sa stratégie. « J’ai appelé les Warriors et je leur ai dit : ‘Je vais rejoindre les Grizzlies. Pouvez-vous faire tout votre possible pour organiser un sign-and-trade et permettre à l’opération de se réaliser pour moi ?’ »
Memphis, une vraie possibilité
À en croire le quadruple champion NBA, cette annonce a poussé les Warriors à négocier avec les Grizzlies. Golden State aurait toutefois progressivement durci ses exigences, compliquant la conclusion de l’échange.
« Pour rendre justice aux Warriors, ils ont alors entamé des négociations avec les Grizzlies. Je dirais qu’ils ont ensuite un peu changé leurs exigences vis-à-vis de Memphis. Mais lorsqu’ils l’ont fait, il est aussi devenu évident pour moi qu’ils tenaient vraiment à me conserver. »
Un signal suffisant pour convaincre Draymond Green de privilégier finalement la continuité.
« À partir de là, je me suis dit : ‘Allons-y, concluons cet accord.’ » Quelques jours plus tard, l’intérieur rempilait ainsi pour quatre ans et 100 millions de dollars avec Golden State…
|Draymond Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|GS
|79
|13:26
|32.7
|20.9
|81.8
|0.7
|2.6
|3.3
|0.7
|2.0
|0.5
|0.6
|0.3
|2.9
|2013-14
|GS
|82
|21:55
|40.7
|33.3
|66.7
|1.0
|3.9
|5.0
|1.9
|2.8
|1.2
|1.1
|0.9
|6.2
|2014-15
|GS
|79
|31:31
|44.3
|33.7
|66.0
|1.4
|6.7
|8.2
|3.7
|3.2
|1.6
|1.7
|1.3
|11.7
|2015-16
|GS
|81
|34:40
|49.0
|38.8
|69.6
|1.7
|7.8
|9.5
|7.4
|3.0
|1.5
|3.2
|1.4
|14.0
|2016-17
|GS
|76
|33:39
|41.8
|30.8
|70.9
|1.3
|6.6
|7.9
|7.0
|2.9
|2.0
|2.4
|1.4
|10.2
|2017-18
|GS
|70
|32:40
|45.4
|30.1
|77.5
|1.1
|6.6
|7.6
|7.3
|2.6
|1.4
|2.9
|1.3
|11.0
|2018-19
|GS
|66
|31:17
|44.5
|28.5
|69.2
|0.9
|6.4
|7.3
|6.9
|3.0
|1.4
|2.6
|1.1
|7.4
|2019-20
|GS
|43
|28:25
|38.9
|27.9
|75.9
|0.5
|5.7
|6.2
|6.2
|2.6
|1.4
|2.3
|0.8
|8.0
|2020-21
|GS
|63
|31:28
|44.7
|27.0
|79.5
|0.9
|6.2
|7.1
|8.9
|3.1
|1.7
|3.0
|0.8
|7.0
|2021-22
|GS
|46
|28:53
|52.5
|29.6
|65.9
|1.0
|6.3
|7.3
|7.0
|3.0
|1.3
|3.0
|1.1
|7.5
|2022-23
|GS
|73
|31:28
|52.7
|30.5
|71.3
|0.9
|6.3
|7.2
|6.8
|3.1
|1.0
|2.8
|0.8
|8.5
|2023-24
|GS
|55
|27:05
|49.7
|39.5
|73.0
|1.4
|5.9
|7.2
|6.0
|3.0
|1.0
|2.5
|0.9
|8.6
|2024-25
|GS
|68
|29:10
|42.4
|32.5
|68.7
|1.1
|5.0
|6.1
|5.6
|3.2
|1.5
|2.6
|1.0
|9.0
|2025-26
|GS
|68
|27:29
|41.8
|32.6
|70.2
|0.8
|4.7
|5.5
|5.5
|2.9
|0.9
|2.7
|0.6
|8.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.