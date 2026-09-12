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Draymond Green raconte comment il a failli rejoindre Memphis

Publié le 12/09/2026 à 9:47 Twitter Facebook

Avant de prolonger avec Golden State, Draymond Green avait sérieusement envisagé de rejoindre les Grizzlies. Une possibilité suffisamment crédible pour pousser les Warriors à accélérer les négociations.

draymond greenFidèle aux Warriors depuis le début de sa carrière, Draymond Green aurait pourtant pu rejoindre Memphis en 2023. Dans son podcast, l’intérieur All-Star est revenu sur les négociations qui avaient précédé sa prolongation à Golden State, et sur la façon dont l’intérêt très concret des Grizzlies avait fait évoluer les discussions.

« Dans une négociation, on veut avoir une autre équipe intéressée. Parfois, il faut faire comprendre à sa franchise que l’on dispose réellement d’une autre possibilité », a-t-il raconté, avant de détailler sa stratégie. « J’ai appelé les Warriors et je leur ai dit : ‘Je vais rejoindre les Grizzlies. Pouvez-vous faire tout votre possible pour organiser un sign-and-trade et permettre à l’opération de se réaliser pour moi ?’ »

Memphis, une vraie possibilité

À en croire le quadruple champion NBA, cette annonce a poussé les Warriors à négocier avec les Grizzlies. Golden State aurait toutefois progressivement durci ses exigences, compliquant la conclusion de l’échange.

« Pour rendre justice aux Warriors, ils ont alors entamé des négociations avec les Grizzlies. Je dirais qu’ils ont ensuite un peu changé leurs exigences vis-à-vis de Memphis. Mais lorsqu’ils l’ont fait, il est aussi devenu évident pour moi qu’ils tenaient vraiment à me conserver. »

Un signal suffisant pour convaincre Draymond Green de privilégier finalement la continuité.

« À partir de là, je me suis dit : ‘Allons-y, concluons cet accord.’ » Quelques jours plus tard, l’intérieur rempilait ainsi pour quatre ans et 100 millions de dollars avec Golden State…

Draymond Green Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9
2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2
2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7
2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0
2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2
2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0
2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4
2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0
2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0
2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5
2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5
2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6
2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0
2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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