Pour Alperen Sengun, le GM des Rockets a passé une partie de l’été en Turquie

La relation entre Alperen Sengun et les Rockets ne se limite plus aux parquets. Cet été, Rafael Stone s’est ainsi rendu en Turquie afin de passer près de deux semaines avec son intérieur vedette. Un séjour entre Istanbul et Bodrum, mais surtout une occasion pour le dirigeant de Houston de renforcer ses liens avec l’un des nouveaux leaders de la franchise.

« C’était une expérience formidable », a raconté le GM des Rockets. « J’ai adoré le pays. Il est vraiment magnifique et les gens sont très gentils et chaleureux. »

Mais ce séjour avait surtout un objectif professionnel. À l’issue de la saison, Alperen Sengun avait demandé à Rafael Stone de communiquer davantage avec lui.

« Je pensais qu’il était important pour moi de le faire », a expliqué Rafael Stone. « Nous avons eu de bonnes discussions à la fin de la saison dernière et, en partie, il m’a mis la pression en me disant : “Tu dois mieux communiquer. Tu es toujours là, mais je veux davantage t’entendre, que ce soit positif, négatif ou entre les deux.” Je lui ai répondu que c’était vrai. »

Très présent auprès du Turc lors de ses premières saisons en NBA, le dirigeant avait volontairement pris un peu de recul dans leurs échanges à mesure que son joueur gagnait en expérience.

« Pendant ses deux premières années, j’étais toujours derrière lui, puis j’ai essayé de lever un peu le pied. Il n’a pas besoin que je lui crie dessus 24 heures sur 24. Mais j’ai entendu son message. L’une des conséquences de cette discussion a été de lui proposer d’aller passer du temps avec lui en Turquie. »

Une manière pour Rafael Stone de montrer à son pivot qu’il avait bien entendu le message. Et de consolider encore un peu plus la place prise par Alperen Sengun dans le projet des Rockets.

Alperen Şengün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.