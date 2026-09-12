Sophie Cunningham réclame plus de dialogue avec la future patronne de la WNBA

Même si elle réalise l’une des saisons les plus complètes de sa carrière, Sophie Cunningham a également beaucoup fait parler d’elle en dehors des terrains. Il y a d’abord eu son échange musclé avec DeWanna Bonner lors du retour de l’ancienne joueuse du Fever à Phoenix, puis ses prises de position sur la participation des femmes transgenres dans le sport féminin.

Alors que Cathy Engelbert a annoncé son départ à l’issue de la saison et que l’identité de la prochaine « Commissioner » n’est pas encore connue, Sophie Cunningham espère surtout que la future direction de la WNBA saura maintenir un dialogue plus étroit avec les joueuses, y compris lorsque les désaccords sont profonds.

« Le ciel est la limite quand on travaille ensemble », a-t-elle expliqué. « Je pense qu’il y a une certaine forme de respect que l’on peut manifester simplement en étant un humain, amical et gentil ».

Concernant la polémique née de ses déclarations et de l’intervention d’Enes Kanter dans le débat, Sophie Cunningham assure désormais vouloir prendre ses distances avec les discussions extra-sportives.

L’ailière du Fever préfère se concentrer sur la fin de saison d’Indiana et sur l’approche des playoffs plutôt que d’attendre une nouvelle réaction de la ligue.

« Je me concentre uniquement sur le Fever »

« Je vais les laisser faire. Je me concentre uniquement sur le Fever et sur notre sport. Je crois qu’il nous reste encore quatre matchs à disputer. J’essaie simplement de rester concentrée et de ne pas perdre de vue l’essentiel », a-t-elle poursuivi.

Sophie Cunningham est également revenue sur les critiques reçues depuis ses déclarations.

« J’ai reçu beaucoup de commentaires négatifs selon lesquels je détesterais les personnes trans. Et je me dis : ‘Je n’ai jamais dit ça.’ Je pense que je suis ici pour répandre l’amour. Mais je pense aussi que cet amour va de pair avec la vérité, avec l’honnêteté. Et je veux protéger les jeunes filles dans les vestiaires, ou les jeunes filles qui pratiquent un sport et qui ne devraient pas avoir à affronter des hommes biologiques ».

Une position qui continue de susciter de nombreuses réactions, mais que la joueuse d’Indiana ne veut plus laisser parasiter sa fin de saison. Avec Caitlin Clark de nouveau disponible et un effectif au complet, le Fever préfère désormais se tourner vers son principal objectif : les playoffs.

« Je pense que cette équipe a un énorme potentiel pour réaliser un très beau parcours en playoffs. Et si je passe mon temps à me prendre la tête avec tout ça, ça nuit à l’équipe. Alors j’essaie simplement de rester ici et de les laisser faire ce qu’ils veulent ».