Rumeurs
Les Knicks cherchent toujours un troisième pivot
Kevin Love de retour aux Wolves, 18 ans après ?
Deux vétérans dans le viseur des Knicks
Et maintenant, Kawhi Leonard va-t-il prolonger à Toronto ?

La adidas Crazy Energy « Satou » dans les starting-blocks

Publié le 11/09/2026 à 12:06 Twitter Facebook

Sneakers – Initialement prévu fin août, le coloris dédié à Satou Sabally en blanc et lavande pour habiller la Crazy Energy pourrait finalement sortir ce week-end.

Il y avait de quoi se réjouir de l’arrivée de Satou Sabally au New York Liberty en début de saison. Mais l’exercice 2026 s’avère plus compliqué que prévu pour l’ailière internationale allemande, qui n’a plus joué depuis fin juin et se retrouve toujours indisponible à cause d’un protocole commotion.

En conséquence, elle a été privée de Coupe du Monde avec la sélection allemande. C’est vraiment pas de chance pour adidas qui s’apprêtait à sortir un coloris « Satou » sur la Crazy Energy juste avant le début de la compétition.

Celui-ci se présente dans un dégradé allant du blanc à un violet lavande sur la tige et la semelle. La semelle intermédiaire est équipée d’un amorti Lighstrike reposant sur un revêtement extérieur en caoutchouc. Le logo adidas apparaît en blanc sur la languette, le talon et sous la semelle.

La adidas Crazy Energy « Satou » devrait finalement arriver sur Basket4Ballers à partir de minuit au prix de 110 euros.

 

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes