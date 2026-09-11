La Tatum 5 prête pour un nouveau départ

« Évidemment, c’est ma première saison complète depuis ma rupture du tendon d’Achille. Chaque fois que l’on traverse une épreuve traumatisante, on n’est plus le même, on ne peut tout simplement plus être la même personne, et ça ne veut pas dire qu’on est pire, mais simplement différent ».

Après la pluie, vient le beau temps pour Jayson Tatum, qui sait d’où il revient après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de saison 2024-2025. Pour marquer le coup, la superstar des Celtics souhaitait repartir avec une Tatum 5 résolument redessinée, comme pour acter un nouveau départ.

Un nouveau chapitre

Le design marque ainsi… une rupture par rapport au passé, avec la présence d’une sangle pour améliorer le maintien du pied et apporter plus de sécurité, sans l’alourdir. On trouve aussi cinq lignes traversant le talon en référence à la cicatrice laissée par la blessure dont JT a été victime. Une structure assurant le maintien du talon est également présente.

Niveau semelle, on retrouve une unité Air Zoom sous l’avant du pied, un renfort moulé sous le milieu du pied et une semelle extérieure à chevrons chevrons utilisant du caoutchouc HART 2.0.

« Je ne veux pas que ce soit une chaussure sur laquelle on a simplement ajouté une sangle. Je veux que la sangle fasse partie intégrante de la chaussure et qu’elle ait une véritable fonction », a-t-il poursuivi. « Les Tatum 5 ont une signification particulière pour moi, car elles marquent un nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière. Et c’est avec elles que je commence cette nouvelle aventure ».

Les coloris de lancement « Sunrise » et « Sunset » font référence au lever et au coucher de soleil de la ville de Boston, rappelant également la résilience dont le joueur a dû faire preuve pour revenir au plus haut niveau. La Jordan Tatum 5 « Sunrise » sortira d’abord en Chine à partir du 24 septembre, avant d’investir le marché mondial.