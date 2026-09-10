Les 100 plus beaux dunks NBA des années 2000

Une époque où chaque contre-attaque pouvait se transformer en poster. Pour les nostalgiques de la NBA des années 2000, voilà de quoi occuper une bonne partie de la journée : une compilation rassemble 100 des dunks les plus marquants de la décennie, entre envolées spectaculaires et victimes restées malgré elles dans l’histoire.

Évidemment, Vince Carter occupe une place de choix. Au début du siècle, « Vinsanity » avait élevé le dunk au rang d’art, avec un mix unique de détente, de puissance et de créativité. Son mythique concours de dunks de 2000 reste d’ailleurs l’un des sommets du genre, remporté devant son cousin Tracy McGrady et Steve Francis.

Mais cette décennie ne manque vraiment pas de candidats. Kobe Bryant multipliait les attaques de cercle, tandis que Tracy McGrady, Jason Richardson, Baron Davis, Amar’e Stoudemire, Josh Smith ou encore Dwight Howard ont tous alimenté les « Top 10 » avec leurs qualités athlétiques.

LeBron James débarque à son tour

À partir de 2003, un certain LeBron James est également venu ajouter sa puissance au spectacle. Encore très léger lors de son arrivée dans la ligue, l’ailier de Cleveland s’est rapidement fait une spécialité des envolées en transition, avec quelques défenseurs transformés en figurants.

Plus qu’un simple classement, cette longue compilation permet ainsi de mesurer l’évolution du dunk pendant cette période : moins réservé aux seuls intérieurs, il devient progressivement l’arme spectaculaire d’une génération d’arrières et d’ailiers aux qualités physiques hors normes.

Reste évidemment à débattre de l’ordre choisi. Parce qu’avec Vince Carter, Kobe Bryant, LeBron James et tous les autres, établir seulement 100 places était déjà un exercice particulièrement compliqué…