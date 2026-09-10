Direction la Chine pour Dalano Banton

À quelques semaines de son 27e anniversaire, Dalano Banton a décidé de s’offrir un nouveau défi. Le voilà parti en direction de la Chine, puisque le Shandong Hi-Speed Kirin a annoncé sa signature.

Il s’agira de la première expérience hors de l’Amérique du Nord du Canadien, certes habitué à beaucoup bouger depuis ses années « high school » (trois lycées) puis NCAA (deux universités). Passé par les Raptors, les Celtics, les Blazers et les Clippers en NBA, il était également apparu à de nombreuses reprises en G-League depuis 2021.

Aussi ciblé par quelques équipes en Europe, comme l’Olympiakos et le Besiktas, Dalano Banton a donc préféré rejoindre la Chine, et le club basé à Jinan, dans la province du Shandong. Où ont, par exemple, déjà évolué des joueurs comme Michael Beasley, Norris Cole, Donatas Motiejunas ou plus récemment Marquese Chriss.

La saison dernière, Dalano Banton s’est surtout illustré en G-League avec près de 25 points et 7 passes de moyenne pour les Texas Legends, affiliés aux Mavericks. Mais sans doute las de courir après des « two-way contracts » ou des contrats de dix jours aux États-Unis, il tentera de trouver un peu de stabilité en Asie.

Dalano Banton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 64 10:53 41.1 25.5 59.1 0.6 1.3 1.9 1.5 1.1 0.4 0.8 0.2 3.2 2022-23 TOR 31 9:00 42.3 29.4 70.8 0.4 1.1 1.5 1.2 1.1 0.4 0.6 0.4 4.6 2023-24 BOS 24 7:08 37.3 12.5 80.0 0.5 1.0 1.5 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 2.3 2023-24 POR 30 29:12 40.8 31.1 78.0 1.0 3.8 4.8 3.6 1.5 0.9 2.2 0.6 16.7 2024-25 POR 67 16:43 39.1 32.4 72.8 0.4 1.6 2.0 2.4 0.9 0.6 1.3 0.5 8.3 2025-26 BOS 4 13:00 12.5 0.0 100.0 0.3 0.8 1.0 2.3 0.8 0.3 1.8 1.3 1.5 2025-26 LAC 2 5:00 75.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.