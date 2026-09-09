La LeBron 23 « Laser » fait un bond de 23 ans en arrière

En attendant d’en savoir un peu plus sur la future LeBron 24, la LeBron 23 continue de se décliner, avec un nouveau coloris renvoyant à la glorieuse histoire de LeBron James. Cette fois, la LeBron 23 « Laser » renvoie à son tout premier « Christmas Game ». C’était le 25 décembre 2003, lors du match entre les Cavs et le Magic de Tracy McGrady. La rencontre a été mémorable, notamment pour le duel entre les deux phénomènes de l’époque, entre les 34 points du rookie LeBron James et les 41 de T-Mac, vainqueur après prolongation.

Elle l’a aussi été pour ces chaussures que LeBron James portait ce jour là, des Nike Air Zoom Generation en blanc, gris et rouge. C’est le même coloris avec des motifs similaires qu’on retrouve aujourd’hui sur cette LeBron 23. Avec une base blanche, des motifs beige pour accompagner la tige, un « Swoosh » gris et des finitions en rouge, notamment à l’intérieur de la languette et du col.

La LeBron 23 « Laser » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers en précommande au prix de 200 euros (expédition prévue sous trois jours).