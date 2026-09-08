Joakim Noah assure que New York n’oubliera pas Mitchell Robinson

Pour avoir grandi et joué à New York, Joakim Noah connaît mieux que beaucoup l’intensité de la relation entre les Knicks et leurs supporters. Une passion parfois difficile à vivre ces dernières décennies, mais qui a évidemment retrouvé tout son éclat avec le titre décroché la saison dernière, après 53 ans de disette.

Les joueurs qui ont permis à New York de retrouver les sommets garderont donc une place à part dans le cœur des fans. Même Mitchell Robinson, pourtant parti cet été chez les Celtics, rival historique des Knicks.

Présent à New York depuis 2018 et dernier survivant des années de reconstruction, le pivot a accompagné toute la remontée de la franchise. Pour Joakim Noah, passé lui aussi par les Knicks entre 2016 et 2018, son départ ne doit donc rien enlever à ce qu’il a apporté à la franchise.

« Tout ça fait partie du business. Je suis heureux pour Mitch parce qu’il a joué malgré une douleur intense l’année dernière. Il avait un doigt cassé, et il a joué la finale, blessé, en faisant tout ce qu’il fallait pour que ça marche. Il a sans aucun doute été une pièce très importante du puzzle des Knicks. Quelqu’un qui a apporté un véritable leadership, et qui est à la fois un excellent défenseur et un excellent rebondeur offensif », a déclaré Joakim Noah.

Avant d’ajouter : « Je suis heureux qu’il ait remporté son titre à New York et qu’il soit désormais bien payé à Boston, dans une autre équipe également en lice pour le titre. Je ne lui souhaite donc que le meilleur. Merci pour tout ce que tu as apporté ici à New York. »

« Ça restera à jamais gravé dans le cœur des fans »

Mitchell Robinson pouvait effectivement espérer décrocher un contrat plus important après le titre. Il l’a obtenu à Boston, avec un bail de trois ans à plus de 15 millions de dollars par saison. De leur côté, les Knicks ne souhaitaient pas franchir le « second apron » pour le conserver et ont recruté Andre Drummond pour le remplacer.

Malgré cette séparation, et surtout malgré le choix de rejoindre Boston, Joakim Noah ne pense pas que Mitchell Robinson sera considéré comme un traître au Madison Square Garden.

« Non, tout ça, c’est de l’amour. Ce qu’il a apporté à New York, l’énergie qu’il a insufflée, je pense que ça ne sera jamais oublié. Ce titre de champion compte énormément pour la ville. Je veux dire, si vous comparez l’ambiance de la ville l’année dernière à celle de cette année, la gentillesse des gens dans la rue, c’est grâce aux Knicks ! Et c’est grâce à son travail. Je pense donc que ça restera à jamais gravé dans le cœur des fans des Knicks. »

Il faudra toutefois patienter avant de vérifier la théorie de Joakim Noah. Les Celtics de Mitchell Robinson ne se rendront au Madison Square Garden que le 14 mars 2027. Le pivot de 28 ans devrait alors recevoir sa bague de champion et, avant que le match ne commence, une ovation à la hauteur de ses huit saisons passées à New York.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.