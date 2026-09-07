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La Air Jordan 4 « Rare Air » repart pour un Tour

Publié le 7/09/2026 à 11:46 Twitter Facebook

Sneakers – Le modèle sorti aux débuts des années 2000 dans le cadre de la campagne « Lifestyle Series » est de retour en France !

Rare AirC’est au tour de la Air Jordan 4 de passer en mode « Rare Air » à l’occasion de la rentrée ! La quatrième chaussure signature de Michael Jordan avait bénéficié d’une seconde vie au début des années 2000 avec le lancement de la campagne « Lifestyle Series », pour inciter les premiers modèles Jordan à être portées au quotidien.

Le pack « Rare Air » a aussi connu son succès, notamment pour cette Jordan 4 Retro Tour Yellow Rare Air qui investit à nouveau le marché français.

L’occasion de retrouver son empeigne en cuir blanc, assortie d’oeillets en noir. La semelle blanche est agrémentée d’une bande jaune grainée. Un « Jumpman » noir figure au niveau du talon. La petite particularité de la paire réside dans le fait que la mention « Rare Air » soit cachée sous son patch amovible à velcro sur la languette.

La Air Jordan 4 Retro Tour Yellow Rare Air est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Rare Air

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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