Evan Fournier favorable à publier les salaires en Euroleague

Contrairement à la NBA, où les contrats sont connus et documentés, les salaires restent beaucoup plus confidentiels dans le basket européen. Les montants de certains contrats sont régulièrement révélés par la presse, mais il n’existe pas de données officielles permettant de connaître précisément les rémunérations de l’ensemble des joueurs.

Une situation que Braxton Key aimerait voir évoluer. Le nouvel ailier de Fenerbahçe propose ainsi de rendre publics les salaires des joueurs et des entraîneurs d’Euroleague. Une idée qui a fait réagir Evan Fournier.

« Je pense qu’une grande partie de cela est culturelle », lui répond le Français. « Les Américains ont tendance à parler beaucoup plus ouvertement des salaires et de l’argent en général, alors qu’en Europe, c’est traditionnellement considéré comme quelque chose de beaucoup plus privé. La relation à l’argent et le fait d’en parler publiquement sont simplement différents. »

« En France, parler d’argent est assez tabou »

Après douze saisons passées en NBA avant son retour en Europe, Evan Fournier est particulièrement bien placé pour mesurer cette différence. Aux États-Unis, les montants des contrats font partie intégrante de l’analyse du marché et de la valeur des joueurs. En Europe, ces informations restent bien plus difficiles à obtenir.

« Par exemple, parler d’argent en France est assez tabou », poursuit le MVP du dernier Final Four. « Cela étant dit, ton argument sur le marché est tout à fait pertinent. Davantage de transparence donnerait aux joueurs une vision beaucoup plus claire de leur véritable valeur. Il est difficile de savoir ce que tu vaux réellement lorsque tu ne sais pas ce que le marché paie. »

Un argument au cœur de la proposition de Braxton Key. Pour l’ancien joueur des Grizzlies, l’absence de données publiques complique nécessairement les négociations, puisque les joueurs doivent discuter de leur valeur sans disposer d’une vision complète du marché.

« Si un joueur affiche de moins bonnes statistiques que moi mais gagne deux fois plus, pourquoi devrais-je accepter la moitié de son salaire parce qu’on me dit que c’est ma valeur sur le marché ? On ne peut pas négocier sa valeur sans connaître le marché. »

Rééquilibrer les négociations

La question est d’autant plus importante en Euroleague que les écarts de moyens entre les clubs restent conséquents et qu’il n’existe pas de « salary cap » comparable à celui de la NBA. Rendre les contrats publics offrirait donc aux joueurs davantage de points de comparaison au moment de négocier, tout en permettant aux supporters de mieux mettre les performances en perspective.

Dans son post sur X/Twitter, Braxton Key prend ainsi l’exemple d’un joueur rémunéré 500 000 dollars mais affichant le rendement d’un joueur payé 1,5 million, ou à l’inverse d’un joueur à deux millions de dollars qui ne répondrait pas aux attentes.

Selon lui, cette transparence pourrait également nourrir les discussions autour de l’Euroleague et contribuer à l’intérêt porté à la compétition. Mais pour les joueurs, l’enjeu est surtout beaucoup plus concret : mieux connaître le marché pour ne plus être contraints de négocier presque à l’aveugle.