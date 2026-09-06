Dominique Malonga : « J’ai des passeuses incroyables à mes côtés »

Les Bleues ont fait le job ! Un jour après leur excellente entrée en matière face à la Hongrie, l’Equipe de France s’est de nouveau imposée ce samedi contre la Corée du Sud (95-69).

Un succès d’autant plus important qu’il permet aux Tricolores de valider dès leur deuxième sortie leur qualification pour les quarts de finale du Mondial. Une première étape franchie dans la quête d’une médaille, et surtout l’assurance de pouvoir souffler avant la suite. Ce que Jean-Aimé Toupane a particulièrement apprécié.

« Je ne sais pas si c’est un luxe mais ça fait du bien, déjà mentalement. Physiquement certaines n’ont pas récupéré du décalage horaire. Ça va faire du bien à tout le monde de se ressourcer et de repartir. On va revenir avec plus de ressources. »

« On progresse ! »

Pour autant, cette rencontre face aux Coréennes n’a pas été un long fleuve tranquille. Petites, rapides et agressives, les joueuses asiatiques ont longtemps réussi à ralentir le jeu de transition qui fait la force des Bleues. De quoi obliger le staff français à s’adapter.

« On a corrigé le tir, on a amené la balle à l’intérieur. Il y a eu de l’alternance. On a zéro préparation, soyez indulgents. [Le jeu en transition], ce n’est pas une marque française : le basket se joue dans le flow. Quand on n’a pas l’adresse, on essaie de jouer dans une deuxième vitesse et de faire bouger la balle. Au bon moment, on a trouvé les solutions avec Dominique [Malonga]. Donc on progresse ! »

Parmi ces solutions, Dominique Malonga a justement joué un rôle majeur après la pause. Peu utilisée en première mi-temps, avec seulement cinq minutes passées sur le parquet, l’intérieure du Storm a ensuite été beaucoup plus sollicitée et servie près du cercle. Résultat : 10 points inscrits dans le seul troisième quart-temps.

Le Nigeria pour bien préparer les quarts

« Ça s’est très bien passé », appréciait l’intérieure du Storm. « On sait que cette équipe est forte de partout. Une fois ça vient de l’intérieur, la suivante de l’extérieur. On fait en fonction de ce que le jeu amène. Mais dès que le jeu vient à moi, je suis prête à répondre. J’ai des passeuses incroyables à mes côtés donc j’essaie de toujours me tenir prête et de prendre de bonnes positions pour leur faciliter la tâche. »

Déjà qualifiée, l’Equipe de France a encore un dernier match de poule à disputer face au Nigeria ce lundi. Une rencontre sans enjeu pour le billet en quarts, mais certainement pas sans intérêt pour la suite de la compétition.

« Ce n’est pas parce qu’on est qualifiées qu’on va se relâcher. On va finir les poules en beauté. On prend tous ces matches très au sérieux car ça nous prépare pour les matches couperets. »

Avant cela, l’heure est au repos pour les Bleues, qui profiteront d’une journée off ce dimanche. L’occasion aussi de jeter un œil sur les Américaines, opposées à l’Italie à 20h45.

Propos recueillis par Nicolas Bulach à Berlin