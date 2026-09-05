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Programme du soir | Les Bleues veulent enchaîner face à la Corée du Sud

Publié le 5/09/2026 à 20:13 Twitter Facebook

Coupe du monde – Après avoir écrasé la Hongrie pour leur entrée en lice, les Bleues affrontent la Corée du Sud à 20h45. Une rencontre diffusée en clair sur TMC.

Moins de 24 heures après leur démonstration face à la Hongrie (99-53), les Bleues sont déjà de retour sur le parquet à Berlin.

Pour leur deuxième rencontre de cette Coupe du monde, les joueuses de Jean-Aimé Toupane défient la Corée du Sud, à partir de 20h45. Une sélection à prendre au sérieux puisqu’elle a réussi une très belle entrée dans la compétition en dominant le Nigeria (99-81), avec notamment 27 points de Jihyun Park.

L’objectif français reste de terminer à la première place du groupe B, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale et qui permettrait ainsi d’éviter le tour de barrage.

La rencontre sera diffusée et à suivre en clair sur TMC et TF1+, mais également sur beIN Sports 2.

20h45 | France – Corée du Sud | TMC / TF1+ / beIN Sports 2

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