Harrison Barnes devient propriétaire d’une banque dans son Iowa natal

À l’aube de sa 15e saison en NBA, Harrison Barnes a acheté une banque. L’ailier des Spurs s’est offert la Community State Bank située à Paton, dans l’Iowa, pour 25 millions de dollars.

Cet investissement ne sort pas de nulle part puisque Harrison Barnes s’intéresse depuis longtemps au monde de la finance. En 2012, il fonde avec sa femme, Brittany, la société Barnes & Co, chargée de gérer ses affaires professionnelles et ses activités caritatives.

Par son intermédiaire, il a notamment investi dans plusieurs banques, où il a également siégé au sein du conseil d’administration. Pour approfondir ses connaissances, il a même suivi des cours en ligne à l’Iowa School of Banking la saison dernière.

Au fil de ces expériences, l’idée de devenir lui-même propriétaire d’une banque a ainsi fait son chemin.

« Il m’a dit que c’était son plan lors de ma saison rookie », raconte Tyrese Haliburton sur X/Twitter, lui qui a côtoyé Harrison Barnes aux Kings. « C’est à ce moment que j’ai réalisé que les gars en NBA avaient une vraie famille et étaient de vrais adultes. »

Un achat en lien avec sa ville natale

Désormais propriétaire d’une banque, Harrison Barnes assure qu’il ne s’agit pas d’un projet de prestige. Son ambition est de poursuivre le développement de l’établissement et d’en faire une référence dans l’Iowa. Le choix de cette banque n’est d’ailleurs pas un hasard puisque Paton est située à moins de 75 kilomètres d’Ames, sa ville natale.

Tout au long de sa carrière, Harrison Barnes a conservé un lien fort avec Ames. En 2015, la ville a célébré le « Harrison Barnes Day », tandis que les rencontres de son ancien lycée se jouent désormais dans le Harrison Barnes Gymnasium and Court. L’ailier a également investi dans plusieurs camps de basket.

Pour développer cette banque vieille de 70 ans, Harrison Barnes veut notamment s’appuyer sur une qualité qu’il considère comme essentielle : la confiance.

« Quand on parle de banque, on parle de confiance », souligne-t-il. « Je pense que le leadership dont font preuve ces gars au quotidien rend passionnant le fait de développer un héritage qu’ils entretiennent depuis 70 ans. »

Malgré cet investissement, Harrison Barnes ne tire évidemment pas encore un trait sur sa carrière NBA. Il assure rester totalement concentré sur le basket, tout en voyant cette acquisition comme une nouvelle manière de renforcer son lien avec sa région natale alors qu’il se rapproche de la fin de sa carrière.

« Quand je me concentre sur le basket, je suis un basketteur à 100 %. Quand je réfléchis à la banque, je suis à 100 % dans cette dynamique », explique Harrison Barnes. « C’est comme ça que je trouve un équilibre. »

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 81 25:24 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2 2013-14 GS 78 28:15 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GS 82 28:16 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GS 66 30:56 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 38:31 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34:12 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 DAL 49 32:20 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 SAC 28 33:54 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 34:28 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36:14 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 33:36 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 32:28 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29:02 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2 2024-25 SA 82 27:12 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.9 0.5 0.6 0.2 12.3 2025-26 SA 77 25:48 45.6 38.8 82.9 0.8 2.0 2.8 1.9 1.1 0.6 0.8 0.2 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.