Rumeurs
Deux vétérans dans le viseur des Knicks
Et maintenant, Kawhi Leonard va-t-il prolonger à Toronto ?
Les Lakers prêts à se rabattre sur Bruce Brown ?
Bennedict Mathurin aux Pelicans pour 16 millions de dollars

Jared Sullinger raccroche et retourne à Ohio State

Publié le 4/09/2026 à 7:29 Twitter Facebook

À 34 ans, Jared Sullinger met un terme à sa carrière. Après cinq saisons en NBA, à Boston puis Toronto, l’intérieur a poursuivi son parcours en Chine, en Corée du Sud et à Porto Rico. Il rejoint désormais le staff d’Ohio State.

Ancien chouchou du TD Garden, désormais âgé de 34 ans, Jared Sullinger – que l’on avait quelque peu perdu de vue – a décidé de « tirer officiellement [sa] révérence », comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

La fin d’une carrière de quatorze ans pour le 21e choix de la Draft 2012, d’abord passé par Boston durant quatre saisons, avant de connaître une dernière année écourtée à Toronto. Son aventure en NBA s’est arrêtée là puisque, malgré son envie d’y revenir, « Sully » a ensuite enchaîné les contrats en Chine, en Corée du Sud et à Porto Rico.

Membre de la « période creuse » des Celtics, à la fin de l’époque Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo et Doc Rivers, Jared Sullinger affiche des moyennes en carrière de 10.8 points et 7.5 rebonds en NBA. On se souvient que ses problèmes de poids avaient précipité la fin de son chapitre NBA, sans pour autant l’empêcher de dominer en Asie, avec plusieurs saisons à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne, voire autour de 30 points et 15 rebonds.

À noter que l’intérieur nouvellement retraité a déjà trouvé son occupation d’après-carrière. Il retourne en effet en NCAA, du côté de son ancienne université d’Ohio State, pour rejoindre le staff de Jake Diebler comme responsable du développement des joueurs.

« C’est un rêve qui m’animait depuis l’instant où j’ai su que le coaching ferait partie de mon futur. J’ai l’occasion de revenir à la maison, de transmettre à la nouvelle génération, de représenter à nouveau les couleurs «Scarlet & Gray» et de redonner à un endroit qui m’a tant donné. Je prends ma retraite, mais je ne m’éloigne pas du basket, car je change simplement de fauteuil », a déclaré Jared Sullinger.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes