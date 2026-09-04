Jared Sullinger raccroche et retourne à Ohio State

Ancien chouchou du TD Garden, désormais âgé de 34 ans, Jared Sullinger – que l’on avait quelque peu perdu de vue – a décidé de « tirer officiellement [sa] révérence », comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

La fin d’une carrière de quatorze ans pour le 21e choix de la Draft 2012, d’abord passé par Boston durant quatre saisons, avant de connaître une dernière année écourtée à Toronto. Son aventure en NBA s’est arrêtée là puisque, malgré son envie d’y revenir, « Sully » a ensuite enchaîné les contrats en Chine, en Corée du Sud et à Porto Rico.

Membre de la « période creuse » des Celtics, à la fin de l’époque Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo et Doc Rivers, Jared Sullinger affiche des moyennes en carrière de 10.8 points et 7.5 rebonds en NBA. On se souvient que ses problèmes de poids avaient précipité la fin de son chapitre NBA, sans pour autant l’empêcher de dominer en Asie, avec plusieurs saisons à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne, voire autour de 30 points et 15 rebonds.

À noter que l’intérieur nouvellement retraité a déjà trouvé son occupation d’après-carrière. Il retourne en effet en NCAA, du côté de son ancienne université d’Ohio State, pour rejoindre le staff de Jake Diebler comme responsable du développement des joueurs.

« C’est un rêve qui m’animait depuis l’instant où j’ai su que le coaching ferait partie de mon futur. J’ai l’occasion de revenir à la maison, de transmettre à la nouvelle génération, de représenter à nouveau les couleurs «Scarlet & Gray» et de redonner à un endroit qui m’a tant donné. Je prends ma retraite, mais je ne m’éloigne pas du basket, car je change simplement de fauteuil », a déclaré Jared Sullinger.