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La France grimpe sur le podium du classement FIBA

Publié le 3/09/2026 à 9:55 Twitter Facebook

Grâce à ses deux victoires lors de la quatrième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, l’Equipe de France gagne une place au classement mondial FIBA. Les Bleus s’installent à la troisième place, derrière les États-Unis et l’Allemagne.

franceL’Equipe de France est désormais sur le podium mondial ! La nouvelle mise à jour du classement FIBA permet aux Bleus de dépasser la Serbie et de s’emparer de la troisième place, derrière les États-Unis et l’Allemagne, qui conservent les deux premières positions après avoir également remporté leurs deux rencontres.

L’écart entre Français et Serbes reste infime puisque les deux sélections ont remporté leurs deux matchs lors de cette fenêtre. Mais la France a bénéficié de victoires obtenues face à des adversaires mieux classés, la Slovénie et la Suède, ce qui lui a permis de grappiller suffisamment de points pour passer devant les partenaires de Nikola Jokic.

Un peu plus loin, l’Espagne conserve sa sixième place mais voit revenir l’Australie. Toujours invaincus dans les qualifications asiatiques, les Boomers se rapprochent ainsi de la position qu’ils avaient abandonnée aux Espagnols en juillet.

La Turquie entre dans le Top 10

La plus grosse progression du Top 10 est à mettre au crédit de la Turquie. Première nation officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2027, elle gagne deux places pour se retrouver neuvième, désormais tout près de l’Argentine, huitième.

Plus loin, la Finlande progresse également après son large succès en Estonie, profitant en parallèle des deux défaites de Porto Rico. Le Mexique gagne de son côté deux places et pointe désormais au 26e rang après avoir battu la Colombie, mais surtout le Brésil, qui appartenait alors au Top 10 mondial.

En Afrique, c’est l’Angola qui réalise l’une des meilleures opérations grâce à ses victoires contre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo.

Cette nouvelle hiérarchie s’accompagne également d’une modification du mode de calcul du classement. La FIBA valorisait déjà les victoires obtenues avec au moins 15 points d’écart. Désormais, les succès de 30 points ou plus bénéficieront d’un bonus supplémentaire, afin de mieux prendre en compte les performances les plus dominantes.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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