Devin Booker continue de mettre ses racines du Michigan à l’honneur à travers les différents coloris de la Nike Book 2. Après la version « Tigers » en hommage au club de baseball de Detroit, ce nouveau coloris « Iron Fist » met en avant une icône de la boxe qui a fait briller la ville dans les années 30-40 : Joe Louis. La ville de Detroit a notamment dédié un mémorial à « The Brown Bomber », baptisé « The Fist » (« le poing »), en son honneur.

La Nike Book 2 s’affiche pour l’occasion avec un modèle principalement argenté reposant sur une semelle extérieure translucide. Seuls les lacets et les deux languettes ressortent en noir et gris. La semelle intermédiaire en mousse Cushlon, équipée d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, vire elle aussi au gris. A noter qu’une partie de la carte de la ville de Detroit est imprimée sur la semelle intérieure.

Sortie ce jeudi sur le sol nord-américain au prix de 145 dollars, la Nike Book 2 « Iron Fist » pourrait bientôt s’ajouter à la belle collection déjà disponible sur le marché français, après la sortie de la version Eggplant Foamposite, qui sortira la semaine prochaine sur Basket4Ballers.

(Via SneakerNews)