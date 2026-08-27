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La Nike Book 2 « Tiger Camo » prête à rugir

Publié le 27/08/2026 à 9:53 Twitter Facebook

Nike – La dixième chaussure signature de Devin Booker en est à son dixième coloris avec la sortie de cette version « Tiger Camo », en orange et noir.

La Nike Book 2 n’a pas chômé depuis son arrivée sur le marché français, début janvier. La deuxième chaussure signature de Devin Booker avec Nike a mis le paquet pour satisfaire le plus grand nombre au niveau des coloris, avec une dixième version sortie cette semaine pour étoffer la collection.

Après le coloris « Detroit Tigers » en hommage au club de MLB de Detroit sorti fin juillet, la Book 2 de l’arrière des Suns emprunte cette fois un coloris baptisé « Tiger Camo », qui reprend le motif tigré en noir et orange pour habiller sa tige. Le « Swoosh » latéral apparaît en noir tandis que la mention « Book » sur la languette ressort en orange sur fond noir.  On retrouve également la mention « Chapter Two » à la verticale au niveau du talon.

La Nike Book 2 « Tiger Camo » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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