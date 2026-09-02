Quatre ans après sa Draft, Khalifa Diop rejoint enfin les Cavaliers

Il aura donc fallu patienter quatre ans. Khalifa Diop, sélectionné en 39e position par les Cavaliers en 2022, va enfin découvrir la NBA. Selon HoopsHype, le pivot de 24 ans a signé un contrat de quatre ans et 9,26 millions de dollars, dont seule la première saison, à 1,36 million de dollars, est entièrement garantie.

Cleveland connait très bien le Sénégalais, qui évoluait alors à Gran Canaria et dont les Cavaliers avaient récupéré les droits lors de la Draft 2022. Khalifa Diop avait ensuite rejoint la franchise lors de la Summer League 2023, avec 4 points et 8 rebonds de moyenne en trois rencontres, avant de poursuivre son apprentissage en Europe.

Depuis, l’intérieur a passé trois saisons au Baskonia, en Liga ACB et en Euroleague. La saison dernière, il y compilait 4,0 points, 4,2 rebonds et 0,6 contre en 17 minutes, à 69% de réussite aux tirs. Des chiffres modestes mais un profil athlétique, capable d’apporter de la taille, du rebond et de la protection de cercle.

Une signature également dictée par les finances

Son arrivée répond surtout à une contrainte financière. Après l’arrivée de Peyton Watson, Cleveland est « hard-capped » au niveau du « first apron ». Les Cavaliers devaient donc compléter leur effectif sans dépasser cette limite.

Sans aucune année d’ancienneté en NBA, Khalifa Diop représente justement une solution particulièrement économique puisque son salaire ne pèsera que 1,36 million de dollars cette saison. Cleveland peut ainsi atteindre les 14 joueurs tout en conservant un minimum de flexibilité financière.

Pour Khalifa Diop (2m08, 24 ans), élu « Rising Star » de l’EuroCup en 2022 puis vainqueur de la compétition avec Gran Canaria l’année suivante, l’heure est désormais venue de tenter sa chance outre-Atlantique.