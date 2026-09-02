À Phoenix, Miles Bridges veut franchir un cap en défense

Personnalité très controversée à la suite de sa condamnation dans une affaire de violences conjugales et de la suspension infligée par la NBA, Miles Bridges ne fait pas l’unanimité. Encore moins à Phoenix, où les Suns ont pris le temps de réfléchir avant de se lancer pour le recruter cet été. Estimant qu’il avait changé depuis ses déboires, le GM de la franchise, Brian Gregory, a finalement décidé de miser sur lui.

Sur les quatre dernières saisons qu’il a disputées, l’ailier tourne à 19.6 points et 6.9 rebonds de moyenne. Il a donc déjà prouvé qu’il pouvait apporter régulièrement en attaque. Mais à Phoenix, c’est surtout dans un autre domaine que son entraîneur Jordan Ott attend de le voir progresser.

« Il met l’accent sur la défense et le rebond et, dans ces domaines, je pense pouvoir franchir un cap. Je suis déterminé à passer ce cap », annonçait-il lors de sa conférence de presse de présentation en juillet.

Brian Gregory avait d’ailleurs insisté sur les mêmes qualités. « Il se distingue par son impact physique et sa polyvalence défensive. Il apporte tout ce que nous voulons en défense. »

Un duo physique avec Dillon Brooks

Avec ses 2m01 et 102 kilos, Miles Bridges possède les qualités athlétiques pour devenir un défenseur de haut niveau. Il l’a montré par séquences à Charlotte, sans parvenir jusque-là à afficher cette intensité sur la durée.

Son association avec Dillon Brooks, qui vient de prolonger son contrat, donne ainsi aux Suns des arguments supplémentaires pour durcir leur défense sur les ailes.

« Miles va nous apporter de la taille et du physique pour défendre sur les ailiers-forts. Je vais pouvoir défendre sur les ailiers et les arrières, ce que je préfère. Mais Miles et moi sommes interchangeables », se félicite l’ancien de Houston et Memphis, qui entend même pousser son nouveau coéquipier à élargir encore son registre.

« Je vais le pousser à défendre sur des extérieurs, le mettre au défi de sortir de sa zone de confort pour qu’il devienne meilleur et puisse défendre sur n’importe qui. Non seulement sur des postes 3 et 4, mais aussi sur des joueurs comme Kawhi Leonard ou De’Aaron Fox » conclut-il ainsi.

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21:12 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 30:42 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29:16 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 35:28 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37:24 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 31:42 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3 2025-26 CHA 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.7 0.6 1.4 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.