Nick Richards et le Heat : « La situation qui me convient le mieux »

On croyait que Klay Thompson était la cerise sur le gâteau d’un effectif déjà bien fourni, mais le front-office du Heat n’en avait pas terminé avec son intersaison. Après l’avoir observé à l’entraînement ces dernières semaines, Miami a ainsi jeté son dévolu sur Nick Richards, recruté pour un contrat d’un an à 3 millions de dollars.

Doublure supplémentaire au poste 5, l’ancien intérieur des Hornets, des Suns et des Bulls a déjà eu le temps de se projeter dans le rôle qui l’attend au sein de la formation d’Erik Spoelstra. Un environnement compétitif qu’il espère désormais exploiter après plusieurs saisons passées loin des premiers rôles.

« De mon point de vue, j’ai l’impression d’être dans la situation qui me convient le mieux (…). J’ai vraiment l’impression que mon style de jeu correspond parfaitement à cet effectif : je suis quelqu’un qui n’hésite pas à jouer physique et à faire le sale boulot. Je pense que mon style de jeu s’intègre parfaitement dans cette attaque », a-t-il déclaré hier.

« L’état d’esprit qui caractérise le Heat, avec des joueurs qui s’investissent physiquement, qui se donnent à fond et qui jouent leur rôle, me correspond parfaitement. Je continue simplement à faire ça chaque jour, et tout ira bien pour moi. »

Un rôle « d’energizer » à façonner

Formé à Kentucky, comme Bam Adebayo avant lui, Nick Richards arrive également à Miami avec un état d’esprit revanchard. L’intérieur de 28 ans veut profiter de sa nouvelle collaboration avec Erik Spoelstra, réputé pour savoir mettre en valeur les joueurs de complément.

« Beaucoup d’équipes m’ont laissé de côté alors que j’avais le sentiment qu’elles auraient dû m’accorder davantage d’attention. Mais elles ont suivi leur propre chemin et j’ai eu le sentiment qu’il était temps pour moi de me dire : ‘Vous vous êtes trompés, vous auriez dû me prendre’. »

Le message d’Erik Spoelstra est pour l’instant assez simple : apporter de l’énergie et gagner sa place par le travail.

« Avec Spo, on a un peu parlé. Pour l’instant, il s’agit surtout d’arriver chaque jour en débordant d’énergie, d’essayer d’être celui qui travaille le plus dur sur le terrain, de me dépasser, de pousser mes coéquipiers, d’être le meilleur coéquipier possible et de saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi. »

Nick Richards dispose encore de quelques semaines pour trouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers avant le début du « training camp ». Derrière Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, son temps de jeu ne sera pas garanti, mais Miami lui offre exactement ce qu’il cherchait : une chance de contribuer chez un candidat au titre et, sur ce contrat d’un an, de relancer par la même occasion sa propre valeur.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 3:30 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7:20 66.7 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 18:43 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26:15 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 PHO 36 22:40 60.5 0.0 82.2 2.7 5.9 8.6 0.6 2.6 0.2 1.3 0.8 9.5 2024-25 CHA 21 20:57 56.1 0.0 67.8 2.4 5.1 7.5 1.3 2.3 0.3 1.6 1.2 8.9 2025-26 CHI 20 22:21 52.3 27.8 63.0 2.1 5.5 7.6 0.4 2.5 0.3 1.7 0.9 9.4 2025-26 PHO 28 9:04 49.3 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 1.4 0.1 0.9 0.5 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.