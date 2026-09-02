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Le retour de la Kobe 8 « Mambacurial »

Publié le 2/09/2026 à 12:04 Twitter Facebook

Sneakers – Sorti il y a 13 ans, ce coloris de la huitième chaussure signature de Kobe Bryant s’était inspiré du design de la chaussure de foot Nike Mercurial Vapor IX, avec le « Swoosh » placé sur l’avant du pied.

L’offensive de Nike sur sa ligne signature Kobe se poursuit en cette rentrée, et pas seulement sur la Kobe 3 Low. La Kobe 8 va aussi en profiter avec l’arrivée de ce coloris « Mambacurial », initialement sorti en 2013, avec, comme sur la Kobe 3 « FC Barcelona », un petit clin d’œil à la passion de Kobe Bryant pour le football.

Ce coloris s’était en effet inspiré du design de la chaussure de foot Nike Mercurial Vapor IX, qui avait pour particularité un gros « swoosh » disposé sur l’avant du pied, ici en vert fluo, comme la semelle extérieure. La tige en mesh tissé et en cuir est habillée d’un dégradé entre violet et rose pâle, sur laquelle figure également la mention «Nike» en blanc. Le logo «Stealth» est toujours présent sur la languette, en vert fluo, juste au dessus d’un «KB24» écrit à la verticale, en blanc. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse « React » noire.

Encore un peu de patience, la Nike Kobe 8 Protro « Mambacurial » est annoncée pour le 19 septembre en France. Le modèle sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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