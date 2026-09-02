Thanasis Antetokounmpo ne rejoindra pas Giannis à Miami

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y aura pas de réunion des « AntetokounmBros » à Miami, comme ce fut le cas à Milwaukee. En effet, tandis que Giannis Antetokounmpo a rejoint le Heat fin juin, on apprend maintenant que Thanasis Antetokounmpo s’est engagé avec l’Aris Salonique pour les trois prochaines années (deux garanties et une en option).

À tout juste 34 ans, l’aîné de la fratrie retourne donc jouer en Europe, sept ans après avoir quitté la Grèce et le Panathinaïkos pour repartir aux États-Unis. Entre temps, il a disputé six saisons avec les Bucks (2.3 points et 1.5 rebond), remportant au passage un titre de champion NBA avec son petit frère Giannis en 2021.

Thanasis Antetokounmpo ne sera pas complètement dépaysé pour autant, puisqu’au-delà de rentrer dans son pays, il retrouvera l’un de ses frères dans le club de Thessalonique. Depuis le début de l’année, Kostas Antetokounmpo fait ainsi partie de l’effectif, qui comprend également Adam Mokoka, Jeremiah Robinson-Earl, E.J. Liddell ou encore Khem Birch.

Engagé en première division grecque et en Eurocoupe, l’Aris Salonique sort d’une saison mitigée sur la scène nationale et européenne, mais les ambitions seront plus grandes en 2026/27. En témoigne l’arrivée de Vassilis Spanoulis comme entraîneur et le recrutement de Thanasis Antetokounmpo, donc.

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 2 3:00 75.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2019-20 MIL 20 6:27 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2020-21 MIL 57 9:40 48.9 24.1 51.0 0.9 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9 2021-22 MIL 48 9:51 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6 2022-23 MIL 37 5:34 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4 2023-24 MIL 34 4:34 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9 2025-26 MIL 34 4:21 46.9 0.0 56.7 0.4 0.5 0.9 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 1.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.