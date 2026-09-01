VJ Edgecombe prend feu à 3-points et relance les Bahamas

Il avait manqué le premier match de la fenêtre, mais VJ Edgecombe avait visiblement gardé quelques munitions en réserve. De retour avec les Bahamas pour recevoir le Panama, l’arrière des Sixers a pris feu derrière l’arc pour mener sa sélection vers une large victoire (100-82).

Le jeune Bahaméen termine avec 25 points, 4 rebonds et 3 passes décisives à 9/16 au tir, dont 7/11 à 3-points. Mais sa ligne statistique finale raconte à peine son début de rencontre.

Car VJ Edgecombe a tout simplement commencé par un 7/7 derrière l’arc ! Ainsi, après avoir inscrit 22 points dès la première mi-temps, à 8/10 au tir et 6/6 de loin, le joueur de 21 ans a ajouté un septième panier primé au retour des vestiaires avant de finalement connaître son premier échec.

Un véritable festival qui fait de lui seulement le dixième joueur de l’histoire des qualifications américaines à inscrire au moins sept tirs à 3-points au cours d’une même rencontre.

Déjà patron avec les Bahamas

La performance confirme surtout l’importance prise par VJ Edgecombe avec sa sélection. Pour seulement sa troisième apparition dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2027, l’arrière tourne à 23.3 points, 6.0 rebonds et 2.0 passes décisives de moyenne.

Son record reste pour l’instant les 26 points inscrits face à la Jamaïque au début de l’été. Ce soir-là, il avait déjà rappelé à quel point le maillot bahaméen comptait pour lui.

« J’adore simplement jouer au basket. Chaque fois que j’ai l’occasion de jouer, je le fais », expliquait-il. « Pouvoir jouer pour les gens qui me connaissent… Je représente ma famille chaque fois que j’entre sur le terrain, en NBA comme en FIBA. Je joue pour le nom écrit sur mon maillot et tout le peuple des Bahamas est une famille. Chaque fois que j’ai la possibilité de jouer pour les Bahamas, je suis là ! »

Un attachement qui ne date pas de son arrivée en NBA. Avant même de rejoindre Baylor, VJ Edgecombe avait été l’une des révélations du tournoi de qualification olympique de Valence en 2024, avec 16.5 points, 5.5 rebonds et 3.8 passes de moyenne à seulement 18 ans.

Avec Buddy Hield, Deandre Ayton ou encore Eric Gordon autour de lui, il avait alors découvert le très haut niveau international et frôlé une qualification historique pour les Jeux olympiques de Paris.

« C’était une bénédiction de faire partie de cette équipe », confiait-il alors. « Être entouré de professionnels, de joueurs NBA et pouvoir jouer avec eux, c’était incroyable. »

Une première fenêtre parfaite pour les Bahamas

Deux ans plus tard, après une première saison NBA très réussie avec Philadelphie, son statut a forcément changé. Celui qui annonçait déjà en 2025 qu’à terme les Bahamas deviendraient « son équipe » commence à en prendre les commandes.

Face au Panama, il n’était d’ailleurs pas seul. Buddy Hield a ajouté 19 points et 9 rebonds tandis que Kai Jones a compilé 16 points, 11 rebonds et surtout 6 contres. Bahamas menait déjà 52-34 à la pause et a compté jusqu’à 23 longueurs d’avance.

Surtout, quatre jours après sa victoire en Uruguay (103-94), la sélection bahaméenne boucle cette fenêtre avec deux succès en deux rencontres. Avec désormais un bilan de 4 victoires pour 4 défaites, les Bahamas restent quatrièmes de leur groupe derrière le Canada, l’Uruguay et l’Argentine, mais peuvent toujours rêver d’une première participation au Mondial.

La suite sera toutefois beaucoup plus compliquée. Lors de la prochaine fenêtre, fin novembre, les Bahamas devront notamment se déplacer en Argentine puis au Panama. Et cette fois, la saison NBA aura débuté : VJ Edgecombe ne devrait donc pas pouvoir venir leur prêter main-forte…