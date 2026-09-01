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Même à Berlin, Natalie Nakase garde un œil sur les Valkyries

Publié le 1/09/2026 à 12:29 Twitter Facebook

Coupe du monde – Partie à Berlin pour épauler Kara Lawson avec Team USA, Natalie Nakase ne va pas pour autant délaisser les Valkyries. Depuis l’Allemagne, elle continuera de communiquer avec son staff afin de préparer au mieux les playoffs.

Natalie NakaseNatalie Nakase a quitté San Francisco et ses Valkyries pour rejoindre Berlin, où elle sera l’une des assistantes de Kara Lawson avec Team USA. Avant son départ, la coach de Golden State a toutefois laissé quelques consignes à ses joueuses restées au pays…

« Je leur ai dit que ce n’était pas exactement comme le All-Star Break parce que, lorsque nous allons rentrer, nous allons devoir nous concentrer sur les playoffs », explique Natalie Nakase. « Je leur ai dit de faire tout ce dont elles avaient besoin lors des premiers jours et nos entraîneurs resteront bien sûr en contact avec elles pour s’assurer qu’elles gèrent au mieux leur récupération. Il faut trouver un équilibre. Quand elles reviendront, je veux qu’elles soient prêtes pour les playoffs parce que nous allons aller plus loin dans notre plan de jeu. »

Les Valkyries auront en effet peu de temps pour préparer les playoffs à son retour. Il ne reste que quatre matchs à Golden State pour s’assurer l’avantage du terrain et conserver sa deuxième place au classement.

Des consignes depuis Berlin

Pour garder un œil sur son équipe, la technicienne de 46 ans continuera donc de communiquer avec son staff depuis l’Allemagne, en parallèle de ses responsabilités avec Team USA.

« Je vais faire tout ce dont Kara a besoin. Elle nous a déjà dit ce qu’elle attendait de nous », explique-t-elle à propos de son rôle. « Mon staff va continuer de travailler et nous avons déjà prévu un programme d’entraînement. Nous allons rester en contact, nous allons parler sur Zoom ou nous appeler sur FaceTime. »

Natalie Nakase n’est d’ailleurs pas la seule à avoir quitté l’équipe pour rejoindre sa sélection nationale. Cinq joueuses sont également parties, dont Gabby Williams et Janelle Salaün avec les Bleues.

L’Italienne retrouvera ainsi sa coach dès la phase de poules, tandis que les Françaises de Golden State ne pourront croiser Team USA qu’en cas de qualification pour la phase à élimination directe.

« Il faut prendre les choses au jour le jour. Nous devons nous qualifier et Team USA aussi », rappelle Gabby Williams, interrogée sur une éventuelle confrontation avec la sélection américaine. « Mais ce serait amusant. »

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Thibault Mairesse
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