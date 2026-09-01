Lu Dort et Nickeil Alexander-Walker font tomber l’Argentine

Pour Lu Dort, difficile d’imaginer plus belle première à Québec. Devant plus de 13 000 spectateurs, le nouvel arrière des Hawks a inscrit 25 points pour aider le Canada à renverser l’Argentine (97-92). Son nouveau coéquipier à Atlanta, Nickeil Alexander-Walker, a fait encore mieux avec 26 points, prenant notamment les commandes de l’attaque canadienne dans le dernier quart-temps.

Grâce à ce succès, le Canada, cinquième au classement mondial FIBA, conserve son bilan parfait avec huit victoires en huit rencontres dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Pour sa première rencontre à Québec, Dort avait pourtant parfaitement lancé la soirée avec un panier à 3-points, et le Canada a même rapidement mené 13-6 avant que Nicolas Laprovittola ne prenne feu. Le meneur argentin inscrit 12 points en moins de deux minutes pour permettre aux visiteurs de virer en tête après le premier quart-temps (29-23).

Avec un Dort rapidement gêné par les fautes, l’Argentine a poursuivi sur sa lancée et porté son avance à 17 longueurs (40-23), avant que les Canadiens ne limitent la casse pour revenir à -5 à la mi-temps (53-48). Plus agressifs et plus physiques au retour des vestiaires, les Canadiens vont alors complètement renverser la rencontre.

Kelly Olynyk joue notamment un rôle essentiel sous le cercle. Son panier à 6 minutes de la fin du troisième quart-temps permet d’égaliser à 59-59. Quelques instants plus tard, le Canada passe devant. Entre le milieu et la fin de cette troisième période, les Canadiens profitent notamment de quatre pertes de balle argentines sans en commettre une seule pour prendre le contrôle du match.

Devant son public, Dort se lâche en attaque avec 8 points en 2 minutes, et le Canada remporte ce troisième quart-temps pour prendre les commandes (73-69). Le Canada va même prendre jusqu’à 11 longueurs d’avance dans le dernier quart-temps, mais l’Argentine va s’accrocher. Encore une fois, Nicolas Laprovittola prend feu et inscrit 11 points en moins de deux minutes pour relancer complètement son équipe (91-87).

Nickeil Alexander-Walker verrouille la victoire

C’est là que Nickeil Alexander-Walker entre en scène. L’arrière d’Atlanta inscrit d’abord un énorme panier à 3-points avant de convertir deux lancers-francs. Les cinq derniers points du Canada sont pour lui, tandis que l’Argentine reste muette dans les trente dernières secondes, avant un panier à l’ultime seconde de Brussino.

Alexander-Walker boucle ainsi la soirée avec 26 points, 5 passes, 3 rebonds et 2 interceptions, à 8/17 aux tirs, dont 4/11 à 3-points et un parfait 6/6 aux lancers-francs. Le Canada a également pu compter sur un précieux Mfiondu Kabengele, auteur de 14 points et 11 rebonds en seulement 19 minutes en sortie de banc.

En face, Nicolas Laprovittola aura presque réussi à gagner le match à lui seul. L’Argentin termine avec 31 points et un impressionnant 8/12 à 3-points, alors que Nicolas Brussino est le seul autre joueur de sa sélection à dépasser les dix unités avec 11 points.

Insuffisant pour faire tomber le Canada, désormais à 8-0 dans ces qualifications, et quasi qualifié pour la Coupe du monde 2027 au Qatar.