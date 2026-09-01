Pourquoi Erik Spoelstra pousse ses joueurs à rejoindre leur sélection

Erik Spoelstra ne manque jamais une occasion de rendre visite aux joueurs internationaux du Heat, quitte à traverser l’Atlantique pour les soutenir et observer leur comportement dans un autre environnement : le basket FIBA. Le coach emblématique de Miami a déjà effectué de nombreux déplacements par le passé, notamment pour apprécier l’évolution de Pelle Larsson, qui prend de plus en plus d’importance avec la sélection suédoise.

Ce week-end, c’est à Pesaro qu’il a assisté à un match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde entre la Serbie et l’Italie, avec deux de ses joueurs concernés : Nikola Jovic et Simone Fontecchio. Aux côtés d’un Nikola Jokic diminué par la maladie, le premier a contribué à la victoire serbe (76-64) avec 5 points en 11 minutes, avant de sortir pour cinq fautes. L’ailier italien a de son côté compilé 15 points et 3 interceptions en 28 minutes.

L’occasion pour « coach Spo » de rappeler qu’il encourage toujours ses joueurs étrangers à évoluer avec leur équipe nationale. Une posture qui paraît aujourd’hui assez naturelle dans une optique de progression, mais qui était encore loin de faire l’unanimité en NBA il y a une quinzaine d’années, lorsque certaines franchises se montraient beaucoup plus réticentes à laisser partir leurs internationaux, notamment en raison du risque de blessure.

« Jouer pour leur pays, c’est ce qui les passionne vraiment. C’est ce que j’adore voir », a développé le coach du Heat. « Ensuite, c’est l’occasion d’endosser un rôle différent et de progresser. Après tout, ce sont des matchs de playoffs. Le niveau et l’intensité de ces rencontres sont exceptionnels. Nous encourageons toujours nos joueurs à représenter leur pays. D’une part, parce que ça suscite beaucoup de passion et d’enthousiasme, mais aussi parce que cela permet de mieux se préparer à une saison NBA que n’importe quoi d’autre. »

Simone Fontecchio l’avait convaincu à la Coupe du Monde 2023

Au-delà de cette philosophie, Erik Spoelstra a également confié que son expérience avec Team USA avait aiguisé son intérêt pour le basket international, d’abord comme assistant de Steve Kerr à partir de 2023, puis désormais comme entraîneur principal de la sélection américaine.

C’est notamment dans ce cadre qu’il avait étudié de près Simone Fontecchio lors de la Coupe du Monde 2023, et notamment lors du quart de finale remporté 100-63 par les Américains face à l’Italie. L’ailier transalpin avait été l’un des rares Italiens à surnager ce jour-là, avec 18 points, 5 rebonds et 2 contres.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment voulu recruter Simone Fontecchio, c’est que j’avais dû aller scouter des joueurs en Italie lorsque j’étais assistant de Team USA. Il avait très bien joué lors de ce tournoi, et je me suis dit : ‘Hey, ce gars est libre, ou on peut l’obtenir via un trade. Ça nous intéresse.’ », a-t-il précisé.

Moins en vue à Pesaro que lors de ses précédentes sorties avec la Serbie, comme lorsqu’il avait inscrit 32 points face à la Bosnie-Herzégovine début juillet, Nikola Jovic n’en reste pas moins l’un des principaux bénéficiaires de ces fenêtres internationales aux yeux de son entraîneur.

« C’est un jeune joueur, donc chaque année où il a joué pour l’équipe nationale, il s’est amélioré et a endossé un rôle plus important. Il est désormais titulaire, donc je pense que ça a été formidable pour lui aussi. »