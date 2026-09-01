Enfin installé en NBA, Jay Huff veut passer un cap avec les Pacers

Dans la saison sans enjeu des Pacers, avant-derniers de la conférence Est en 2025/26, Jay Huff a été l’une des belles surprises de la campagne avec environ 10 points, 4 rebonds et 2 contres de moyenne, sur une vingtaine de minutes mais surtout en 82 matchs.

Baladé entre le cinq et le banc sans Myles Turner, l’intérieur de tout juste 28 ans aura donc fait de son mieux pour tenir la baraque dans la raquette. Des prestations qui ont convaincu Indiana de le conserver, vu qu’il est maintenant l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la ligue (2.7 millions de dollars en 2026/27 puis 3 millions de dollars en 2027/28, même si tout n’est pas garanti complètement).

« J’adore le fait de ne pas avoir eu à bouger », a-t-il justement apprécié chez Forbes, après des années à enchaîner les contrats précaires en NBA. « J’adore le fait d’avoir déjà un contrat. C’est vraiment agréable… C’était super. »

Entre 4 et 7 kilos de plus sur la balance

La saison prochaine, les attentes autour des Pacers évolueront et celles autour de Jay Huff grandiront en conséquence, tandis que les finalistes 2025 retrouveront leur maestro, Tyrese Haliburton. Un joueur avec lequel le pivot a déjà pu bosser ces dernières semaines. Pour son plus grand plaisir.

« Il rend tous ceux qui l’entourent meilleurs, et je crois que c’est vraiment utile à avoir », a-t-il expliqué dans un premier temps. « Mais le simple fait de le retrouver et d’apprendre à jouer ensemble, même si beaucoup de gars ici ont déjà joué avec lui, c’était une bonne chose, parce qu’on n’avait pas encore pu le faire. »

Sur le plan personnel, Jay Huff a profité de cette longue intersaison pour peaufiner son physique et son jeu, plutôt qu’à s’inquiéter de son avenir, à l’aube de ce qui constituera sa sixième année dans la ligue.

« On a fait beaucoup de matchs d’entraînement, et j’ai pris un peu de muscle, tout en essayant de garder ma rapidité », a révélé le futur back-up d’Ivica Zubac, indiquant avoir pris entre 4 et 7 kilos cet été. « J’ai passé beaucoup de temps en salle de musculation et j’ai beaucoup travaillé sur mon shoot. C’est aussi simple que ça. »

Jay Huff Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 4 5:00 0.0 0.0 0.3 0.8 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 2022-23 WAS 7 13:34 60.0 50.0 93.8 0.9 2.1 3.0 1.4 2.1 0.4 0.7 0.6 7.3 2023-24 DEN 20 2:27 60.0 33.3 100.0 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 1.2 2024-25 MEM 64 11:41 51.5 40.5 78.6 0.5 1.5 2.0 0.6 1.2 0.3 0.5 0.9 6.9 2025-26 IND 82 20:58 47.6 31.9 82.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.4 0.5 0.9 1.9 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.